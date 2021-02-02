«Техлаб» выпустила решение для раннего выявления онкологических заболеваний

Компания «Техлаб» выпустила решение для раннего выявления онкологических заболеваний. Система «Онконастороженность» разработана на базе платформы Galenos и предназначена для врачей неонкологических специальностей. На основе общих данных о пациенте и его жалобах ИТ-решение составляет для специалиста список уточняющих вопросов, ответив на которые, он может оценить вероятность того или иного онкологического заболевания и принять решение о целесообразности направления пациента на дальнейшую диагностику для исключения диагноза. На данный момент с помощью системы можно получить прогноз по 17 основным видам рака.

Во время первичного приема главная задача врача – провести осмотр, собрать анамнез и провести дифференциальную диагностику, то есть, приняв во внимание озвученные пациентом симптомы, составить список возможных патологий в порядке убывания их вероятности. В этом списке могут оказаться и онкологические заболевания, так как их первичные проявления могут «маскироваться» под симптомы других патологий.

Для того чтобы помочь врачам неонкологических специальностей, например, терапевтам или узким специалистам, например, отоларингологам или пульмонологам исключить вероятность онкологии или, наоборот, подтвердить возможность наличия злокачественного новообразования, компания «Техлаб» разработала новое ИТ-решение – систему раннего выявления онкологических заболеваний «Онконастороженность». Она создана на базе платформы Galenos и может работать в составе любых региональных сегментов ЕГИСЗ или частных клиниках.

Новое решение включает в себя более 100 различных вопросов, подготовленных специалистами-медиками компании «Техлаб» на основе самых актуальных клинических рекомендаций Минздрава России. Сначала система принимает во внимание пол и возраст пациента, что позволяет исключить часть диагнозов. Учитывая эту информацию, «Онконастороженность» формирует следующий блок вопросов, и так может повториться несколько раз. В итоге решение составляет список из возможных онкопатологий, оценивает степень выраженности симптомов и предлагает информацию врачу. Онкопатологии, требующие, по мнению системы, первоочередного рассмотрения, визуально выделяются для привлечения внимания. Каждый выделенный пункт дополнен списком соответствующих диагностических процедур, которые можно назначить пациенту для уточнения диагноза, а также ссылкой на соответствующие клинические рекомендации – врач может одним щелчком мыши получить дополнительную информацию непосредственно с сайта Минздрава России.

Пока что система может выдать врачу информацию о 17 видах рака. Некоторые патологии, например, лимфомы, разработчики объединили в один прогноз, так как по внешним признакам различить их практически невозможно – нужны дорогостоящие, в том числе молекулярно-генетические, исследования, которые должен подбирать и назначать узкий специалист. При этом система, конечно, может и будет развиваться: есть возможность добавлять в нее новые вопросы или менять приоритет тех или иных вопросов по сравнению с остальными.

«"Онконастороженность" соответствует нашей главной миссии – создавать цифровых помощников для врачей, которые не заменяют их, а лишь упрощают те или иные процессы. Так и с новым решением: его прогнозы, разумеется, нуждаются в проверке, но они дают врачу ценные подсказки, которые зачастую помогают ускорить постановку диагноза и начало лечения», – сказал Михаил Кауфман, директор проектов здравоохранения компании «Техлаб».