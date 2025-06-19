ИИ в борьбе с лишним весом. Сеченовский Университет и Сбербанк создадут мобильное приложение для управления весом

Состоялось подписание масштабного соглашения между Первым МГМУ им. И.М. Сеченова и ПАО «Сбербанк России». Один из проектов, который предстоит реализовать партнерам – мобильное приложение «ХудеемНаЗдоровье». Оно направлено на создание персонализированных программ по управлению лишним весом на базе большой языковой модели GigaChat. Сеченовский университет и НМИЦ ТПМ являются медицинскими экспертами и владельцами решения, Сбербанк — разработчиком и технологическим партнером. Проект реализуется при поддержке Минздрава России. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Сегодня в России более 40 млн. человек страдают ожирением. Лишний вес провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ХОБЛ, а также некоторых видов рака. Согласно исследованиям, избыточная масса тела влияет на психическое здоровье человека, вызывает депрессию и снижает самооценку. Таким пациентам сложно принять решение об изменении своего образа жизни – пересмотреть систему питания, увеличить физическую активность.

Задача приложения – мотивировать людей, страдающих ожирением, к снижению избыточного веса с помощью персонализированных рекомендаций и проактивная поддержка пользователей.

Собственная клиническая база и научно-производственная инфраструктура полного цикла позволяют Сеченовскому Университету выступать в роли квалифицированного заказчика, со-разработчика и пользователя решений на основе ИИ. На базе Сеченовского Университета разрабатываются и внедряются в пилотном режиме платформа для нейросетевого 3D-моделирования операций, СППВР для выявления ранних предикторов жизнеугрожающих тромботических осложнений у пациентов в отделениях анестезиологии и реанимации, мультиагентная система диагностики заболеваний легких, модули с ИИ для детекции рака предстательной железы при проведении МРТ, система скрининга и мониторинга сердечных заболеваний с помощью анализа одноканальной ЭКГ. Также ИИ активно используется в патоморфологии для анализа гистосканов и поиска на них признаков патологий, в первую очередь, злокачественных опухолей.

«Клинический центр наук о здоровье Сеченовского Университета – это полигон для апробации сервисов с ИИ с целью экспертизы и доработки. Сегодня на базе Сеченовского Университета разрабатываются порядка 20 решений с технологиями искусственного интеллекта на разных стадиях готовности, которые мы планируем применять, как в собственной клинической деятельности, так и тиражировать в другие медицинские учреждения», — сказал Вадим Тарасов, проектор по научно-технологическому развитию Сеченовского Университета.

«Наше сотрудничество с Сеченовским Университетом продолжает развиваться. Вместе мы обучаем модели искусственного интеллекта медицинским знаниям, разрабатываем ИИ-сервисы нового поколения. Данное соглашение знаменует собой следующий шаг нашего взаимодействия — создание мобильного приложения для контроля веса, которое будет доступно каждому человеку. Искусственный интеллект поможет проанализировать данные и даст пользователям индивидуальные рекомендации, которые позволят достичь желаемых результатов. Это соответствует концепции предиктивной, профилактической и персонализированной медицины, которая предотвращает заболевания и повышает продолжительность жизни», — сказал Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка.

Запуск приложения «ХудеемНаЗдоровье» планируется в августе 2025 г.