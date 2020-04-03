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«Техлаб» предоставит регионам бесплатный доступ к платформе «Galenos.диагностика»

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Создатель высокотехнологичных ИТ-решений для здравоохранения «Техлаб» объявил о присоединении к борьбе с пандемией и предложил бесплатный доступ к платформе «Galenos.диагностика». Она позволяет автоматизировать процесс проведения лабораторного исследования — от заполнения направления и маршрутизации материалов до анализа результатов, а также обеспечить контроль качества исследований. Сейчас система работает более чем в 40 регионах страны и не требует большого количества времени и усилий на перенастройку для учета тестов на COVID-19. Подключение новых регионов к системе также будет занимать несколько рабочих дней.

В начале эпидемии COVID-19 в России с учетом результатов тестов справлялись достаточно спокойно, поскольку самих тестов было относительно немного и проводили их только в одном месте — новосибирской лаборатории «Вектор». За последнюю неделю количество тестов резко возросло: сейчас, по официальным данным, проводится более 40 тыс. тестов в сутки, их количество растет с каждым днем. Теперь тестирование проводится в различных местах, включая частные лаборатории, поэтому учет и обмен данными для медучреждений становится крайне актуальной задачей.

В системе «Galenos.диагностика» сотрудники медучреждений могут заполнить направление на исследование, распечатать его, заказать доставку материалов, необходимых для исследований, с помощью курьеров. В свою очередь, специалисты лабораторий и центров диагностики могут брать в работу полученные направления и вводить в систему результаты тестирований. Если необходимо, материал можно отправить в другие диагностические центры для выполнения дополнительных исследований.

Информационная система также позволяет проводить мониторинг выполнения тестирований, анализировать их количество и качество, выявлять ошибки в полученных материалах. В результате процесс тестирования становится полностью прозрачным. Система доступна для одновременного использования большим количеством врачей и медучреждений: в этом случае просто разграничиваются права доступа к данным о пациентах.

Ранее «Galenos.диагностика» использовалась для диагностирования рака молочной железы и показала высокие результаты, существенно улучшив качество скрининга и скорость выявления заболевания на ранней стадии.

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