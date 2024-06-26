В Ингушетии внедрили отечественные цифровые решения для работы с медицинской информацией в электронном виде

В Ингушетии внедрили импортонезависимые ИT-решения с подтвержденной совместимостью – от ИT-компании «ТехЛАБ», разработчика сервисов цифрового здравоохранения (Санкт-Петербург), и от компании «Ред Софт», разработчика системного и инфраструктурного ПО (Москва). Это позволило обрабатывать персональные данные пациентов и медицинские сведения по кардиологии и профилактической медицинской помощи и обеспечить им дополнительную степень защиты. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В Республике Ингушетия программа импортозамещения затронула сферу медицины и здравоохранения. В настоящий момент в ряде медицинских учреждений и центре обработки данных региона внедрена российская операционная система « Ред ОС» от компании «Ред Софт», являющейся поставщиком операционной системы, инфраструктурного программного обеспечения и системы управления базами данных.

Одновременно с этим Министерство здравоохранения Республики Ингушетия в рамках проекта по цифровизации медицины реализовало очередной этап внедрения региональных централизованных подсистем по сердечно-сосудистым заболеваниям и профилактической медицинской помощи. Это специализированные подсистемы, способные агрегировать и анализировать необходимую информацию по каждому пациенту для врачей и специалистов здравоохранения. В настоящий момент в них агрегируются сведения из 20 больниц и поликлиник Ингушетии. Разработчиком подсистем выступила IT-компания «ТехЛАБ», чьи сервисы цифрового здравоохранения уже функционируют в 16 регионах России.

Эффективное использование этих подсистем и дальнейшее развитие отечественной IT-инфраструктуры для отрасли здравоохранения возможно только при одном условии – обеспечении совместимости российского софта с российскими же операционными системами. Так назрела необходимость реализовать и подтвердить совместимость между решениями от «ТехЛАБ» и «Ред Софт».

О наличии такой совместимости 25 июня заявили «ТехЛАБ» и «Ред Софт». Компании подписали двусторонний сертификат совместимости своих продуктов, в частности платформы «Мультипаспорт пациента» (на базе которой создавались централизованные подсистемы по кардиологии и профилактической медицине) и операционной системы « Ред ОС». Эксперты компаний провели успешное тестирование продуктов, которые подтвердили свою корректную единовременную работу. Продукты обеих компаний включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и не подвержены санкционным ограничениям.

«Разработанные нами централизованные подсистемы в Ингушетии позволяют врачам проводить более точную и оперативную диагностику, пациентам – получать качественное лечение, а организаторам здравоохранения – принимать решения на основе аналитики данных. А тот факт, что наши цифровые решения подтвердили свою совместимость с отечественной операционной системой “ Ред ОС”, делает полностью импортонезависимой работу с медицинскими сведениями», – отметил Артем Магницкий, директор по развитию бизнеса ИT-компании «ТехЛАБ».

Эксперт также пояснил, что функционирование подсистем под управлением операционной системы отечественной разработки от «Ред Софт», сертифицированной ФСТЭК России, позволило повысить степень защищенности медицинских сведений о пациентах, в том числе их персональных данных.

«28 февраля 2024 г. Владимир Путин в Стратегии научно-технологического развития России до 2030 г. обозначил переход к персонализированной медицине и высокотехнологичному здравоохранению среди основных приоритетов научно-технологического развития России. Мы рады, что сотрудничество с компанией “ТехЛАБ”, одним из наших ключевых партнеров в области цифровых решений для здравоохранения, позволяет нам активно прорабатывать такое важное стратегическое направление», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред Софт».