Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Новые считыватели смарт-карт «Рутокен» SCR 3101 NFC с разъемом USB Type-C

Компания «Актив» запустила в продажу новую модель считывателя смарт-карт «Рутокен» SCR 3101 NFC. Одной их ключевых особенностей считывателя стал встроенный в корпус разъем USB Type-C. Теперь пользователи могут отказаться от применения специальных адаптеров, ранее необходимых для подключения ридера к персональным устройствам (ПК, ноутбукам, планшетам и пр.). Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

«Рутокен» SCR 3101 NFC — это бесконтактный считыватель, который подходит для работы с устройствами «Рутокен». Процесс считывания происходит через беспроводной NFC-канал, что удобно для использования электронной подписи на десктопных решениях. «Рутокен» SCR 3101 NFC поддерживает работу с идентификаторами на частоте 13,56 МГц и считывает карты стандарта ISO 14443 Type A и B.

Считыватель «Рутокен» SCR 3101 NFC работает с операционными системами Windows, macOS и Linux.

Константин Симонов, DataSpace Cloud: В области информационной безопасности существует множество заблуждений

Безопасность

Совместное применение смарт-карт и считывателей «Рутокен» подходит для сфер, где необходима строгая аутентификация и квалифицированная подпись, в том числе для систем электронного здравоохранения и на предприятиях кредитно-финансовой сферы.

Основные особенности ридера: спроектирован и изготовлен в России; построен на базе проприетарного схемотехнического решения и имеет закрытую прошивку, обеспечивающую высокий уровень безопасности; имеет популярный разъем USB Type-C, совместимый со всеми интерфейсами USB. Пользователь может подобрать провод с необходимым разъемом на другом конце без использования дополнительных переходников (USB, Type-C, Lightning); соответствует стандарту ISO 14443; подходит для работы с NFC-продуктами «Рутокен».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Будущее в стиле киберпанк: ИИ стал базой технологических трендов

На Android из-за самодурства Google больше недоступно ПО «Касперского». Что делать пользователям

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек

После запрета в США «Касперский» самоудалился с ПК и заменил себя неизвестным антивирусом. Цена подписки осталась той же

Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования

Хакеры на несколько дней отключили обновление антивируса DrWeb

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: