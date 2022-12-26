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Клиенты Tele2 могут получить медицинскую помощь онлайн с сервисом «Доктис»

Tele2, российский оператор мобильной связи, и телемедицинский сервис «Доктис» предлагают клиентам квалифицированные консультации врачей в режиме онлайн. Помощь оказывают специалисты ГК «Мать и дитя» и других медицинских организаций. Об этом CNews сообшили представители Tele2.

Новая цифровая подписка в сфере телемедицины сделает получение врачебной помощи более удобным и своевременным, повысит доступность ведущих специалистов, сократит время ожидания консультации и позволит клиентам Tele2 более качественно следить за состоянием своего здоровья. Помимо онлайн-визитов к врачу, пользователи получат скидку 15% на лабораторные исследования и расшифровку анализов, помощь дежурного терапевта 24/7, организацию комплексных обследований, второе медицинское мнение специалистов и услуги медсоветника.

Пациентов принимают врачи ГК «Мать и дитя» – российской сети частных клиник, а также ряда других медицинских организаций.

Специалисты сервиса «Доктис» также обеспечат дистанционный мониторинг здоровья пациентов в период лечения гриппа, ОРВИ и COVID-19, больных с сахарным диабетом, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи будут следить за важными показателями: температурой, давлением, уровнем сахара в крови и другими. Это поможет контролировать состояние пациента и оперативно реагировать в случае негативной динамики.

Благодаря новой услуге качественная медицина станет доступна максимальному количеству клиентов Tele2, в том числе проживающих в удаленных и труднодоступных районах страны. Для получения услуги пациенту необходимо подключить подписку Doctis.Premium в мобильном приложении оператора или на сайте tele2.ru, выбрать нужного специалиста и записаться на прием. Стоимость новой подписки составит 299 руб. в месяц.

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Сервис «Доктис» был запущен в 2016 г. для онлайн-консультаций с врачами и медицинского сопровождения пациентов. К сервису подключено более 1 млн клиентов, свыше 100 тыс. врачей, в услуги также входят страховые продукты ДМС от более 1200 компаний.

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 г. абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).

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