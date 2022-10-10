Бизнес Дона снижает затраты на привлечение новых клиентов с помощью цифрового маркетинга

Компания МТС проанализировала спрос на цифровой маркетинг в Ростовской области за девять месяцев 2022 г. С января по сентябрь 2022 г. количество донских компаний, использующих таргетированную рекламу в интернете и целевые SMS-рассылки, выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший интерес к digital-продвижению на основе анонимных данных об абонентных (Big Data) проявила сфера торговли. Ее доля в общем объеме новых подключений к сервису «МТС Маркетолог», который работает на основе Big Data, достигла 55%. Чаще всего магазины использовали цифровой маркетинг для точечного информирования покупателей об акциях, действующих скидках и сезонных предложениях.

Повышенный интерес к digital-маркетингу также демонстрировали медицинские центры, лаборатории и страховые компании, специализирующиеся на ОМС. Их доля достигла 23%. Так, одна из крупнейших сетей медицинских центров Ростова-на-Дону использовала умное продвижение для информирования потенциальных клиентов о скидках на лабораторные исследования, а другие лечебные организации — для приглашения жителей на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. При этом многим из них умный маркетинг помог почти на треть сократить расходы на привлечение новых клиентов.

«Сейчас у бизнеса на первом месте стоит задача увеличить прибыль, а затраты на рекламные кампании уменьшить. Чтобы этого достичь предприниматели Ростовской области стали активно искать новые способы продвижения товаров и услуг, а также пробовать digital-сервисы для эффективного взаимодействия с целевой аудиторией. Яркое тому подтверждение — стремительный рост спроса на сервис “МТС маркетолог”, который позволяет запускать цифровую рекламу с учетом сотен параметров, в том числе, интересов аудитории и геолокации. Таким образом, бизнес не переплачивает за «холодные» контакты и значительно экономит рекламные бюджеты», — отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

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В основе сервиса «МТС Маркетолог» лежит Big Data – обезличенные данные об абонентах, которые позволяют показывать рекламу только той аудитории, которую она может заинтересовать. Сервисом могут пользоваться физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели — абоненты любых операторов. С помощью специальной платформы бизнес может сделать точечную рассылку, опираясь почти на 200 параметров, среди которых геолокация, пол, возраст и сфера интересов потенциального покупателя.