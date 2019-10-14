Интеллектуальные МФУ Ricoh получили награду BLI PaceSetter

Аналитики агентства Keypoint Intelligence провели лабораторные исследования МФУ в категории «Удобство использования», сосредоточив свое внимание на потребностях средних рабочих групп. При проведении испытаний в центре внимания были функции печати, сканирования и копирования, панели управления, процедуры профилактического обслуживания и оценка потребителей. В ходе лабораторных исследований агентством была признана лучшей линейка интеллектуальных МФУ Ricoh, которая является частью подхода Dynamic Workplace Intelligence и включает в себя платформу Ricoh Always Current Technology. Запуск интеллектуальных МФУ IM C со смарт-панелью управления запланирован в России в начале 2020 г.

Buyers Lab, ведущая в мире независимая лаборатория испытаний офисного оборудования, аппаратного обеспечения и сервисов, выбрала компанию Ricoh за ее вклад в эволюцию экосистемы МФУ. Это касается поставки адаптируемых и модифицируемых технологий для стремительно меняющихся бизнес-сред. «Удобство использования МФУ крайне важно для бесперебойного функционирования офиса. Сотрудники, загруженные срочной работой, не должны тратить время на отладку устройств. Удобство использования в целях оптимизации рабочих процессов не менее важно, чем надежность. Компания Ricoh выделяется среди других производителей, так как ее МФУ являются самыми удобными среди устройств для средних рабочих групп», – отметила Кейтлин Шоу, старший редактор по исследованию принтеров/МФУ компании Keypoint Intelligence.

«Возможности цифровой рабочей среды возрастают многократно, если сотрудники могут быстро получить доступ ко всей нужной информации при надежной защите конфиденциальных данных. Для нас чрезвычайно ценна эта престижная награда, которая подчеркивает наши усилия в области разработки интеллектуальных устройств и обработки информации», – прокомментировал Гаральд Лист, руководитель отдела маркетинга (МФУ) компании Ricoh Europe.