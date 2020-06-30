Решение на базе Navicon MDM поможет Labquest передавать информацию об анализах на коронавирус в ЕМИАС

Системный интегратор и разработчик Navicon по заказу «Мединвестгрупп» внедрил в лаборатории Labquest сервис межучрежденческого электронного взаимодействия «СМЭВ.Lab», работающий на основе решения Navicon MDM. С помощью него удалось реализовать интеграцию между лабораторией и клиниками-партнерами для обмена информацией о запросах на исследования и их результатах. В связи с пандемией Navicon также наладил автоматическую передачу данных об анализах на COVID-19 в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Ранее тестирование на коронавирус проводили только в лабораториях, допущенных к проведению такого исследования Роспотребнадзором. Однако за последние месяцы количество желающих сделать тест возросло, и ресурсов аккредитованных лабораторий стало не хватать. К работе стали подключать частные клиники и лаборатории при условии, что они будут оперативно предоставлять информацию в ЕМИАС о проводимых исследованиях.

Лаборатория Labquest, входящая в группу компаний «Мединвестгрупп», присоединилась к инициативе. Незадолго до этого специалисты Navicon по заказу «Мединвестгрупп» внедрили в ней сервис «СМЭВ.Lab» на основе собственного решения Navicon MDM. Он синхронизировал информационные потоки между клиниками-партнерами Labquest, где у частных лиц брали пробы, и отделениями лаборатории, которые выполняли исследования. Использование сервиса позволило отказаться от обмена данными в ручном режиме.

Для того чтобы организации, входящие в ГК «Мединвестгрупп», могли проводить тестирование на COVID-19, команда Navicon в рамках опытно-промышленной эксплуатации «СМЭВ.Lab» наладила автоматическую передачу данных об анализах на коронавирус в ЕМИАС. Сейчас работа со всеми заявками на такое тестирование ведется через новую систему: синхронизация данных между клиниками, лабораторией и ЕМИАС происходит в режиме реального времени.

«В сегодняшних условиях все должны объединить свои усилия в борьбе с пандемией. Navicon, со своей стороны, стремился помочь Labquest и ее партнерам оперативно обмениваться данными с ЕМИАС, чтобы участвовать в проведении тестирования на коронавирус. Сейчас через внедренный нами сервис обрабатываются заявки уже от трех клиник, и в дальнейшем к ней можно оперативно подключить новые медучреждения», – сказал Денис Лясников, директор по развитию бизнеса в компании Navicon.

«Работы по внедрению нового решения выполнены специалистами Navicon качественно и в срок. Автоматический обмен данными о результатах анализов между несколькими системами значительно снизил нагрузку на наших специалистов. Это важно, учитывая лавинный рост количества проводимых исследований на коронавирус», – отметил Олег Лысиков, заместитель генерального директора в Labquest.

«Вместе с внедрением нашего нового сервиса отправки заказа на лабораторные исследования СМЭВ.Lab в Labquest, отдельно для анализов на коронавирус нам также потребовалось подключить к информационному обмену ЕМИАС города Москвы, чтобы обеспечить возможность отправки направлений и получения результатов по COVID-19. Нам было очень важно оперативно реализовать интеграционные обмены. Благодаря высокой квалификации команды ЕМИАС и команды Navicon мы справились с поставленной задачей», – отметил Павел Тойменцев, директор по цифровой трансформации группы компаний «Мединвестгрупп».