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Калининградская городская детская поликлиника №6 управляет лабораторией с помощью решения «1С-Рарус»

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

В 2017 г. в Калининградской области на базе Городской детской поликлиники №6 внедрено типовое отраслевое решение «1С-Рарус:Лабораторная информационная система» (ЛИС). В 2019 г. произошло объединение всех детских поликлиник г. Калининграда. Было принято решение о масштабировании ЛИС на все присоединенные подразделения, и за один месяц задача была решена. В результате за счет отказа от ручного заполнения направлений на лабораторные исследования на бумажных носителях увеличилась эффективность работы врачей - сократилось время приема одного пациента в среднем на 5 минут. Снизились общие затраты на проведение исследований на 10-15%, уменьшился штат сотрудников лаборатории на 5 человек, сократилось время получения результатов анализов в шесть раз: с 24 до 4 часов.

В составе ГБУЗ Калининградской области «Городская детская поликлиника № 6» работает пять территориально удаленных амбулаторно-поликлинических отделений, в которых ежедневно проводится забор нескольких сотен проб. В учреждении реализована концепция централизации выполнения лабораторных исследований на базе двух клинико-диагностических лабораторий, расположенных в разных районах города.

Трехзвенная архитектура решения (ЛИС) и работа АРМ клиентских приложений по протоколу HTTP\HTTPS внутри закрытого сегмента сети МЗ Калининградской области позволяет обеспечивать необходимое быстродействие при работе с ЛИС по каналам с использованием шифрования и зачастую низкой (до 2048 Кбит\с) скоростью передачи данных. Все лабораторное и торговое оборудование (принтеры этикеток) взаимодействуют с ЛИС через Web Service по технологии SOAP, что обеспечивает возможность их подключения в любой точке закрытого сегмента сети.

Часть необходимой для работы ЛИС нормативно-справочной системы соответствует Федеральным справочникам лабораторных исследований (ФСЛИ) МЗ РФ и актуализируется автоматически с ресурса nsi.rosminzdrav.ru, что позволяет формировать регламентированную отчетность в требуемом формате и легко передавать сведения в федеральные сервисы.

В самой ЛИС реализованы преаналитические, аналитические и постаналитическис бизнес-процессы, требуемые для проведения гематологических, общеклинических биохимических, иммунологических, серологических, микробиологических, цитологических и др. видов исследований.

На преаналитическом этапе врач назначает в МИС пациенту исследования с указанием дополнительных параметров (например, вес и рост) и печатает направление с уникальным штрихкодом. Сведения о пациенте и назначенных исследованиях в режиме on-line поступают в ЛИС и становятся доступны процедурной сестре. Использование сканеров штрихкода позволяет мгновенно находить пациента по направлению, выданному врачом. В помощь процедурной сестре в ЛИС реализована функция-подсказка, позволяющая визуально проинформировать, в каком порядке и в какие пробирки необходимо производить забор биоматериала. Все забранные пробы подлежат обязательной маркировке штрихкодом для их однозначной идентификации и дальнейшего формирования перечня исследований. Отработана логистика перемещения проб из процедурных кабинетов в любую из двух лабораторий в зависимости от их территориальной близости, загрузки оборудования, наличия реагентов и др. При поступлении проб непосредственно в лабораторию при помощи сканера штрихкода фиксируются все доставленные пробы с указанием точного времени доставки. Также в случае необходимости проводится выбраковка поступивших проб. При этом автоматически ведется соответствующий журнал.

На аналитическом этапе проведения исследований формируются исполнительные листы для лаборантов для проведения ручных и микроскопических исследований с последующим внесением результатов в ЛИС. Для работы с автоматическими анализаторами (всего подключено 25 шт.) там, где необходимо (односторонние автоматические анализаторы), используются внешние сканеры штрихкода, что облегчает, ускоряет и обеспечивает исключение ошибок при работе с данными лаборантами. При поступлении результатов исследований тестов с лабораторного оборудования они могут быть автоматически пересчитаны в требуемые единицы измерения и/или интерпретированы по заранее настроенным правилам. ЛИС позволяет в ручном. полуавтоматическом и автоматическом режимах распределять загрузку лабораторного оборудования, что обеспечивает надежную и бесперебойную работу лаборатории. При выполнении исследований в информационной системе фиксируется их статус, время получения результатов, а также указываются исполнители, участвующие в их проведении.

Постаналитический этап выполнения исследований обеспечивает следующие функции: валидацию результатов исследований с возможностью просмотра динамики изменения результатов ранее проведенных тестов или отправку их на повторное проведение на любом подходящем для этого лабораторном оборудовании, печать результатов на твердых носителях, формирование лабораторных журналов и автоматическую отправку, прошедших валидацию данных в региональную МИС.

Ключевые результаты:

Увеличилась общая эффективность работы медицинской организации за счет устранения многих ручных рутинных операций у врачей и сотрудников клинико-диагностической лаборатории, автоматизации бизнес-процессов внутри лаборатории, формирования отчетности и двунаправленной интеграции МИС и ЛИС;

Сократилось количество ошибок при заборе биоматериала, проведении исследований и выдаче результатов как в электронном виде, так и на бумажных носителях;

Сократились общие финансовые затраты медицинской организации за счет исключения повторного проведения исследований, сокращения штата клинико-диагностической лаборатории, оптимизации загрузки лабораторного оборудования;

Повысилось качество выполняемых исследований за счет проведения контроля на все этапы выполнения лабораторных исследований и внедрения внутрилабораторного контроля качества согласно:

ГОСТ Р 53022.2-2008 «Требования к качеству клинических лабораторных исследований»;

ОСТ 91500.13.0001-2003 «Правила проведения внутрилабораторного контроля качества количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных материалов»;

Приказу МЗ РФ №45 от 7.02.2000 «О системе мер по повышению качества клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения Российской Федерации».

Выполнены требования регионального проекта Калининградской области «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе государственной информационной системы в сфере здравоохранения»: внедрена централизованная ЛИС в амбулаторно-поликлиническом звене «Детство»;

Выполнены требования МЗ РФ в части выгрузки данных результатов исследований в «Национальный интеграционный центр мониторинга биологических угроз» (НИЦ МБУ);

Ускорилась подготовка текущей, регламентированной, статистической и аналитической отчетности;

Сократилась загрузка сотрудников, что позволило перераспределить специалистов на другие критические направления.

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