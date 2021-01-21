«Депо компьютерс» внедрила отказоустойчивую инфраструктуру виртуальных рабочих столов для «Экопэт»

«Депо компьютерс» успешно внедрила систему виртуализации рабочих столов (VDI) для «Экопэт» - крупнейшего предприятия по производству полиэтилентерефталата в России и Восточной Европе. Этот проект стал ярким примером использования ИТ-технологий для развития современного производственного комплекса.

АО «Экопэт» - одно из высокотехнологичных предприятий химической промышленности России. Для производства полиэтилентерефталата используется новейшая технология MTR одностадийного двухфазного производства ПЭТФ-гранулята, позволяющая снизить капитальные затраты, расход энергоресурсов и сырья. Продукция калининградского завода поставляется как на российский рынок, так и на рынки Европейского союза и стран СНГ.

Предприятие активно использует цифровые технологии, благодаря которым повышается качество управления производственными процессами и эффективность работы сотрудников. ИТ-специалисты «Экопэт» используют современные подходы к построению информационной системы предприятия и уделяют особое внимание её совершенствованию и модернизации.

В 2019 году ИТ-департамент «Экопэт» принял решение о внедрении на предприятии технологии виртуальных рабочих столов (VDI) и переоснащении рабочих мест всех сотрудников тонкими клиентами. Внедрение технологии VDI позволяет сократить расходы на ИТ-инфраструктуру и снизить нагрузку на ИТ-специалистов компании.

Требования заказчика к инфраструктуре VDI: отказоустойчивость, простое масштабирование и использование самых современных технологий, которые будут актуальны в течение последующих 10 лет – для исключения необходимости модернизации системы в среднесрочной перспективе.

Инженеры компании «Депо компьютерс» разработали готовый к быстрому внедрению программно-аппаратный комплекс, оптимизированный для размещения инфраструктуры виртуальных рабочих столов и включающий всё необходимое оборудование и программное обеспечение: серверы, системы хранения данных и коммутаторы ДЕПО, оптимизированные для быстрого развертывания среды виртуализации; программную платформу виртуализации, совместимую с серверным оборудованием ДЕПО; высокоэффективную систему резервного копирования и восстановления данных Veeam Backup & Replication Enterprise.

Архитектура серверов, СХД и коммутаторов ДЕПО разработана с высоким уровнем отказоустойчивости благодаря дублированию важнейших узлов и компонентов.

Программная платформа управления VDI развернута на мощных двухпроцессорных серверах DEPO Storm 3450D1. Для размещения виртуальных рабочих столов используется высокопроизводительная двухконтроллерная СХД DEPO Storage 5124 на базе твердотельных накопителей SAS SSD.

Ключевой особенностью решения является использование выделенной системы хранения данных DEPO Storage 3512 объемом 96 ТБ для системы резервного копирования и восстановления данных Veeam Backup & Replication Enterprise. Общий объем СХД можно легко увеличить путем подключения дисковых полок. Возможности программного обеспечения Veeam Backup & Replication обеспечивают комплексное управление всем жизненным циклом резервного копирования, а также удобную, гибкую и надежную защиту виртуальных рабочих столов и корпоративной информации предприятия.

Программно-аппаратный комплекс полностью готов к работе «из коробки», поскольку предварительная настройка оборудования и базовых параметров ПО выполняются специалистами «Депо компьютерс» на стадии производства.

Архитектура комплекса обеспечивает бесшовную интеграцию в существующую инфраструктуру заказчика. Реализовано сквозное централизованное управление всеми компонентами программно-аппаратного комплекса. Гибкое масштабирование: «вертикальное» – за счет большого набора совместимых опций, позволяющих увеличить производительность отдельного узла, «горизонтальное» – за счет увеличения количества узлов и балансировки нагрузки между ними.

Программное обеспечение Veeam Backup & Replication обеспечивает: надежное и быстрое резервное копирование любых данных и сокращение операционных затрат благодаря гибким возможностям; быстрое восстановление файлов, виртуальных машин и корпоративных приложений; безопасную репликацию на основе образа и оптимизированное послеаварийное восстановление для повышения скорости, безопасности и доступности данных; интеграцию с СХД - быстрое создание резервных копий и реплик с помощью аппаратных снимков СХД, разработанных «Депо компьютерс».

В рамках выполнения работ инженеры «Депо компьютерс» всего за 1 неделю осуществили доставку комплекса на территорию АО «Экопэт», разместили оборудование в выделенной серверной комнате предприятия, выполнили монтажные и пуско-наладочные работы и провели пилотный проект по переводу рабочих мест на технологию VDI.

Кроме этого, было проведено обучение ИТ-специалистов АО «Экопэт» и разработана документация для администраторов комплекса.

Программно-аппаратный комплекс ДЕПО – современный, эффективный и надежный инструмент для развертывания корпоративной системы виртуальных рабочих столов и системы резервного копирования и восстановления данных.

«Решение для VDI построено на оборудовании ДЕПО и программном обеспечении, использующем самые современные технологии, которые будут актуальны в течение последующих 10 лет, – комментирует директор дивизиона системной интеграции и продуктового маркетинга «Депо компьютерс» Антон Сёмин. – Такой подход повышает отдачу от инвестиций в развитие информационной инфраструктуры и снижает нагрузку на ИТ-специалистов заказчика».

«Экопэт» получило современное решение, обеспеченное сервисным обслуживанием в течение 3 лет, включающим бесплатные технические консультации, обновление программного обеспечения и заменую вышедших из строя комплектующих силами сервисных центров «Депо компьютерс» на месте эксплуатации комплекса.