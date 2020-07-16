СХД DEPO Storage включены в Реестр отечественной вычислительной техники

Линейка систем хранения данных, которая производится российской компанией «Депо компьютерс», получила заключение Минпромторга РФ № 42138/11 от 18.06.2020. Заключение подтверждает производство СХД линейки DEPO Storage на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ №719. Российским заказчикам теперь доступны высокотехнологичные системы хранения данных ДЕПО, созданные в России и соответствующие условиям постановления Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1746.

Системы хранения данных линейки DEPO Storage, построенные на серверной материнской плате ДЕПО российского производства и отечественном ПО RAIDIX, представляют собой программно-определяемые СХД общего назначения с поддержкой файлового и блочного доступа к данным.

Единая точка управления системами хранения данных линейки DEPO Storage позволяет ИТ-службе компании в короткие сроки предоставлять бизнес-пользователям ресурсы хранения для приложений и сервисов. Одновременная поддержка файлового и блочного доступа к данным упрощает организацию корпоративного хранилища и даёт возможность использовать одно устройство хранения для решения широкого круга задач.

В линейку входят системы хранения данных DEPO Storage 3412SLR и DEPO Storage 3424SLR с одним контроллером, которые предназначены для использования в качестве сетевого хранилища (NAS) в корпоративных сетях или в качестве специализированного узла сети хранения данных предприятия (SAN). Эти системы хранения позволяют консолидировать большие массивы информации и обеспечивать высокую скорость доступа к ним.

Также в линейке представлена двухконтроллерная СХД (модель DEPO Storage 6424DLR), архитектура которой обеспечивает максимальную отказоустойчивость и непрерывный доступ к критически важным данным и сервисам.

Благодаря особенностям аппаратной архитектуры и возможностям используемого программного обеспечения, новые СХД DEPO Storage позволяют эффективно решать задачи хранения данных для систем видеонаблюдения, для платформ виртуализации и для создания файловых хранилищ.

В качестве программной платформы используется российское программное обеспечение RAIDIX, которое внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Управляющая платформа позволяет создавать гибридные и all-flash СХД с высокоскоростным блочным (SAN) и файловым (NAS) доступом. В СХД могут одновременно использоваться жесткие диски (HDD) и твердотельные накопители (SSD). Особая архитектура программного массива RAIDIX позволяет добиваться максимальной производительности на жестких HDD в условиях интенсивной потоковой нагрузки. При работе с твердотельными накопителями RAIDIX использует ERA Engine — инновационный программный массив с технологиями параллелизации вычислений и lockless-архитектуры. Он позволяет системе получать скорость, соотносимую с пределом производительности используемых flash-накопителей. При этом высокая скорость операций ввода-вывода и минимальное время отклика обеспечиваются даже в режиме смешанной нагрузки. ПО RAIDIX поддерживает самые современные и востребованные протоколы доступа к данным, интерфейсы дисков, уровни массивов RAID и платформы виртуализации.

СХД линейки DEPO Storage масштабируются путем подключения дисковых полок. К одной системе хранения можно подключить до 600 жестких или твердотельных накопителей разных форм-факторов, общий объем хранения данных можно расширить до 7 Петабайт. Для ускорения работы приложений поддерживается кэширование данных с использованием высокоскоростных твердотельных дисков с интерфейсом NVMe.

СХД линейки DEPO Storage валидированы для работы с российскими решениями в области виртуализации. В частности, СХД могут использоваться в качестве дополнительного хранилища данных для российской гиперконвергентной вычислительной платформы СКАЛА-Р и для российской программно-аппаратной платформы виртуализации ДЕПО Атлант.

«Стремительное развитие цифровых технологий, охватывающих сегодня практически все сферы деятельности, привело к взрывному росту объема данных. Во многих отраслях информация стала ключевым фактором успешного развития, – сказал Дмитрий Черкасов, генеральный директор «Депо компьютерс». – Системы хранения данных «Депо компьютерс» предоставляют российским заказчикам надежную и доступную альтернативу импортным решениям».