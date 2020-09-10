«Депо компьютерс» приступила к серийному производству российской материнской платы для моноблоков

«Депо компьютерс» завершила подготовку к серийному производству нового моноблочного компьютера DEPO Neos MF524, построенного на базе российской материнской платы. Моноблок включен в Реестр отечественной промышленной продукции и производится на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства РФ №719.

Новый моноблок разработан в рамках выполнения Государственной программы развития отечественной радиоэлектронной промышленности и предназначен для оснащения автоматизированных рабочих мест сотрудников государственных и коммерческих компаний.

Моноблочный компьютер DEPO Neos MF524 построен на базе отечественной материнской платы DP310T, которая выпускается на производственных мощностях холдинга GS Group. Материнская плата на базе чипсета Intel H310 разработана инженерами «Депо компьютерс». Все права на конструкторскую и рабочую документацию, а также на микропрограммное обеспечение, принадлежат компании «Депо компьютерс».

На производственных линиях «НПО “ЦТС”» холдинга GS Group в инновационном кластере «Технополис GS» (г.Гусев Калининградской области) производится сборка материнских плат, включая поверхностный монтаж электронной компонентной базы. Далее моноблоки собираются на производственной площадке «Депо компьютерс».

Новая модель моноблока выполнена в лаконичном стиле с тонкими рамками толщиной 2 мм, что в сочетании с экраном высокого разрешения с диагональю 23,8’’ делает комфортной работу с большими таблицами, презентациями, 2D- и 3D-моделями. Высокая производительность и поддержка российских средств защиты информации позволяют использовать моноблок для любых ресурсоемких приложений и для обработки информации ограниченного доступа.

В мае 2020 года на моноблоки линейки DEPO Neos было получено заключение Минпромторга РФ №36619/11. В течение трех месяцев были проведены все необходимые работы по подготовке к серийному производству моноблока DEPO Neos MF524, которое началось в сентябре 2020 года.

Сотрудничество российских компаний «Депо компьютерс» и GS Group началось в 2018 году. За два года освоено производство нескольких моделей материнских плат для персональных устройств и серверов. В планах компаний – расширение модельного ряда персональных устройств в различных форм-факторах (классические настольные ПК, моноблоки, ультракомпактные ПК и ноутбуки) и их производство на территории РФ. В новых устройствах будут широко использоваться комплектующие российского производства – модули оперативной памяти, материнские платы, твердотельные накопители и блоки питания, а также отечественные процессоры.

«Проекты, которые мы реализуем с «Депо компьютерс» – пример последовательного развития сотрудничества двух лидеров отрасли в производстве качественной, конкурентоспобной российской высокотехнологичной продукции. На линиях предприятия «НПО “ЦТС”» для «Депо компьютерс» уже изготовлено более 10 тысяч материнских плат различного назначения. Новая материнская плата на базе чипсета Intel H310 является очень сложным продуктом, для выпуска которого мы задействовали самые передовые технологии и освоили новые компетенции. Это – ценный опыт и большая ответственность для специалистов предприятия», - сказал директор по развитию производства холдинга GS Group Федор Боярков.

«В развитие программы локализации производства вычислительной техники компания «Депо компьютерс» запустила в серийное производство новый моноблочный компьютер, в котором широко используются российские компоненты. Моноблок разработан для корпоративных заказчиков и сочетает высокую производительность, удобство эксплуатации и безопасность работы с информационными ресурсами. По требованиям заказчиков моноблоки оснащаются отечественной операционной системой и сертифицированными средствами защиты информации», – сказал Антон Сёмин, директор дивизиона продуктового маркетинга и системной интеграции «Депо компьютерс».

Российским заказчикам теперь доступны высокопроизводительные и эргономичные моноблочные компьютеры, созданные в России и не уступающие по своим характеристикам лучшим импортным аналогам.

«Депо компьютерс» – лидер в области импортозамещения. Компания разрабатывает и производит на территории Российской федерации широкий спектр вычислительной техники, включенной в Реестр отечественной продукции Минпромторга РФ.