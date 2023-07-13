С ИТ-компанией расторгли крупный госконтракт на поставку ПК Depo, но она тут же получила новый на ПК «Бештау»

Компания «Армтэкс» не смогла исполнить контракт на поставку в ФНС 611 моноблоков Depo — по официальным данным, из-за нерасторопности производителя. Контракт с ней был расторгнут, но она смогла победить в новом тендере налоговиков и теперь обещает поставить 590 моноблоков «Бештау». Интересно, что «Армтэкс» по итогам 2022 г. получил почти миллиардную выручку, хотя отчиталась в ФНС о размере штата в два человека. В 2021 г. они в среднем получали по 18 тыс. руб. в месяц.

Перепитии на госзаказе

Как выяснил CNews, у относительно юной ИТ-компании «Армтэкс» сложились достаточно странные взаимоотношения с Федеральной налоговой службой (ФНС) на госзаказе.

Сначала компания подписала с заказчиком контракт на поставку нескольких сотен моноблоков производства российской Depo Computers. Затем контракт был расторгнут ФНС в одностороннем порядке. После этого был объявлен новый тендер с аналогичными техническими требованиями. Контракт снова достался «Армтэксу», однако в этот раз он предложил к поставке моноблоки компании из Ессентуков «Бештау». Сведения об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Первый тендер на поставку 400 моноблоков был объявлен ФНС 27 октября 2022 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой лота в 44,4 млн руб. «Армтэкс» соревновался с двумя неназванными участниками и упал в цене до 29 млн руб.

Фото: ФНС ФНС разорвала контракт с ИТ-поставщиком, но вскоре подписало новый

Контракт с ним был подписан 22 ноября 2022 г. Сумма соглашения составила 44,3 млн руб., но за счет этого «Армтэкс» обязался поставить не 400, а 611 моноблоков. Непосредственно речь шла о модели Depo Neos MF524.

Исполнение контракта должно было завершиться 10 апреля 2023 г. Однако 28 апреля 2023 г. соглашение было разорвано.

Второй тендер ФНС был объявлен 26 мая 2023 г. Стартовая цена лота на поставку 590 единиц техники составила 44 млн руб. Явных отличий технических требований у старого и нового ТЗ не наблюдается.

«Армтэкс» снова торговался с двумя неназванными участниками и сбил цену до 37,3 млн руб. Именно на эту сумму 19 июня 2023 г. и был подписан новый договор — без корректировки числа моноблоков. К поставке планируются модели «Бештау AIO2401/B560».

Срок исполнения контракта — до 25 октября 2023 г. Редакция CNews направила в ФНС запрос о том, полагает ли служба, что новое соглашение будет исполнено, и ожидает ответов.

Официальная причина — нерасторопность Depo

На сайте госзакупок имеется протокол заказчика, из которого становятся поняты причины разрыва первого контракта.

Поставщик обязан был передать заказчику товар в период с 9 января по 28 февраля 2023 г. включительно, — отмечается в документе. — Поставщик в письме от 28 февраля 2023 г. сообщил о невозможности поставки товара в установленный контрактом срок в связи с задержкой производителем товара поставки товара поставщику, а также о планируемом сроке поставки товара заказчику — 30 марта 2023 г.».

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В указанный день заказчиком в адрес поставщика было направлено письмо, в котором содержалось указание на факт нарушения компанией срока поставки и требование осуществить ее в максимально короткие сроки.

«Поставщик письмом от 44 апреля 2023 г. сообщил о том, что нарушение срока поставки товара обусловлено неисполнением производителем товара своевременной отгрузки. Таким образом, поставщик неоднократно нарушил срок поставки товара, что является существенным нарушением условий контракта», — заключает ФНС.

Рост бизнеса «Армтэкса» силами «двух сотрудников»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Армтэкс» было зарегистрировано в Москве 21 октября 2020 г. Гендиректором и единственным учредителем организации выступает Альберт Окишев. Других юрлиц на него не зарегистрировано.

По сведениям «Контур.фокуса», по итогам 2022 г. выручка компании составила 905,2 млн руб. с приростом этого показателя на 469% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 6,2 млн руб.

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При этом, по официальным данным ФНС, на которые ссылается «Контур.фокус», в рассматриваемый период в организации трудилось всего два человека. В 2021 г. — такое же число; в этот год они в среднем получали по 18 тыс. руб. в месяц.

«Контур.фокус» располагает данными о 285 госконтрактах и госдоговорах «Армтэкса» на общую сумму в 1,3 млрд руб. Среди крупных заказчиков последнего времени — региональные министерства, структура ФНС и образовательные учреждения различного профиля, включая детские сады.

На своем сайте «Армтекс» сообщает, что специализируется на комплексной поставке оборудования для организаций по безналичному расчету с доставкой по Москве, Московской области и в другие регионы России.

«В номенклатуре “Армтекс” представлены все виды компьютерной техники и комплектующих, сетевое и серверное оборудование, а также большой выбор периферийного оборудования, — отмечает компания. — Ассортимент более 100 тыс. товаров, и он постоянно расширяется».