«Ростелеком» открыл Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального киберполигона на базе СПбГУТ

В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича открылся Северо-Западный федеральный образовательный центр Национального киберполигона. Проект призван обеспечить практическую подготовку студентов профильных специальностей по защите от актуальных киберугроз. Новый центр будет способствовать исполнению федерального проекта «Информационная безопасность», который реализуется в рамках программы «Цифровая экономика».

«Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича — второй вуз, подведомственный Минцифры России, на базе которого открылся киберполигон. Первый подведомственный вуз — Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики в Новосибирске — открыл виртуальную площадку для студентов и ИТ-специалистов в прошлом году. Студенты оттачивают свои навыки в условиях, которые повторяют ИТ-среду организаций различных секторов экономики. Это важное условие для формирования практических компетенций будущих ИТ-кадров. В наших планах развернуть площадки для отработки навыков ИТ-специалистов во всех крупных технических вузах страны», — сказал замглавы Минцифры России Александр Шойтов.

«Киберполигон в СПбГУТ станет важной частью системы Национального киберполигона на Северо-Западе России. На нашей площадке будущие специалисты по информационной безопасности смогут отработать критически важные навыки на практике, научатся отражать кибератаки, работать с современными средствами защиты информации, решать задачи как для предприятий, так и для отрасли и государства в целом. Наш фокус — практическая ориентированность образовательных программ», — сказал Сергей Бачевский, ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

В Северо-Западном федеральном образовательном центре Национального киберполигона будут проводиться соревнования по кибербезопасности и летние школы для студентов. Также СПбГУТ планирует использовать площадку для проверки компетенций своих выпускников: учащиеся университета будут сдавать итоговые выпускные экзамены на платформе Национального киберполигона «Кибермир». Образовательный центр будет доступен не только студентам: на его базе пройдут мастер-классы для регуляторов и экспертов отрасли, а также киберучения для лицензиатов ФСТЭК России и Роскомнадзора. Еще одним направлением деятельности киберполигона СПбГУТ станут научные исследования в области расследования компьютерных атак и инцидентов.

Национальный киберполигон сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича с 2021 г. Так, в ноябре прошлого года в СПбГУТ на базе Национального киберполигона прошел финал олимпиады среди студентов вузов Северо-Западного федерального округа. Новый образовательный центр на базе СПбГУТ стал шестой точкой присутствия Национального киберполигона в российских вузах — наряду с опорными центрами в Москве, Санкт-Петербурге, на острове Русский, федеральной территории «Сириус» и в Новосибирске.

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Национальный киберполигон создается на базе ресурсов «Ростелеком-Солар», дочерней компании «Ростелекома». Национальный киберполигон представляет собой цифровые копии ИТ-инфраструктур предприятий ключевых отраслей. Такие цифровые копии позволяют безопасно отрабатывать навыки по выявлению и реагированию на компьютерные атаки, актуальные для конкретной отрасли, а также осваивать современные средства защиты, что важно при подготовке молодых специалистов.

«На сегодняшний день мы оцениваем нехватку кадров на рынке кибербезопасности примерно в 20 тыс. специалистов ежегодно. Для решения этой проблемы мы активно сотрудничаем с вузами и рады укрепить партнерство с СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича, создав на его базе новый образовательный центр для подготовки будущих специалистов по кибербезопасности к реальным условиям работы», — сказал заместитель генерального директора «Ростелеком-Солар» Александр Чечин.