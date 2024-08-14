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Wildberries усиливает защищенность своих систем с помощью облачного сканера Metascan

Wildberries использует решение Metascan в рамках комплексного проекта по информационной безопасности. За последний год количество кибератак на веб-приложения (как финансово-, так и политически-мотивированных) увеличилось на 86%, превысив суточную отметку в 209 млрд. Глобально СVE (международная база данных уязвимостей) фиксирует около 50 новых уязвимости в сутки. В такой картине мира, — ежедневные проверки внешнего периметра становятся одной из основ защиты компании. Об этом CNews сообщили представители Metascan.

Использование платформы позволит команде информационной безопасности Wildberries задействовать 28 модулей Metascan для поиска уязвимостей и защиты ИT-инфраструктуры. Сервис обеспечивает инвентаризацию доменов и IP-адресов, обнаружение уязвимостей сетевого оборудования, системных приложений, веб-приложений, подбор паролей и обнаруживает недостатки конфигурации.

«Цифровая платформа Wildberries и Russ, как и в целом весь ecom-рынок динамично растет. Пропорционально росту информационных ресурсов увеличивается количество угроз. Поэтому важно действовать на опережение, и задействовать высокотехнологичные решения для защищенности данных наших клиентов, партнеров и сотрудников. Рады продолжению сотрудничества – Metascan однозначно усилит наш контур по противодействию кибератакам», — сказал заместитель генерального директора по информационной безопасности объединенной компании Wildberries и группы Russ Антон Жаболенко.

Облачный сканер предоставляется по модели SaaS, но в отличие от других решений подобного класса, у «Metascan» есть возможность добавления собственных модулей на языке Python, а также API для интеграции с внешними системами.

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«В мире автоматизации, широкого распространения ботнетов и наращивания технологических мощностей у злоумышленников, основной задачей для любой службы безопасности остается скорость реагирования на уязвимости и инциденты. Мetascan гарантирует сканирование всех активов за 8 часов, даже для такого крупного клиента как Wildberries и количества его ресурсов», — сказал генеральный директор и основатель Metascan Давид Ордян.

Решение «Метаскан» внесено в Реестр российского ПО Минцифры (реестровая запись № 19437 от 04.10.2023).

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