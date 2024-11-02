ГК «Солар»: CyberStage представила инструмент аналитики рынка ИБ-стартапов

Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях CyberStage представила открытый аналитический ресурс для поиска и оценки растущих компаний, разрабатывающих решения в области ИБ — CyberStage Matrix. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Растущим ИБ-вендорам не хватает заметности

В последние годы рынок информационной безопасности (ИБ) демонстрирует рост, что создает условия для появления новых компаний. По данным программы развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях CyberStage, на ИБ-вендоров с выручкой до 1 млрд руб. уже приходится 15% всего рынка ИБ. Если рассматривать только вендорскую часть рынка, эти компании составляют треть от общего числа игроков. В 2023 г. их выручка превысила прошлогодний показатель на 50% и достигла 32 млрд руб. Небольшие вендоры обладают большей гибкостью и ориентацией на свободные продуктовые ниши. Но для развития им часто не хватает ресурсов, чтобы попасть в поле видимости заказчиков, инвесторов и крупных компаний. Кроме того, молодые проекты испытывают сложности с оценкой своего бизнеса относительно конкурентов.

Найти схожий продукт и соотнести его со своим мешает отсутствие общепринятой системы классификации ИБ-технологий. Компании могут использовать разные методологии и ошибаться с идентификацией категории своего продукта. Мировые аналитические агентства выделяют сегодня около 80 ИБ-технологий. Ежегодно их количество пополняется не менее чем пятью новыми аббревиатурами.

Проблема классификации ИБ-технологий также актуальна для инвесторов и крупных компаний. Венчурные фонды и институциональные инвесторы формируют подборки проектов, за развитием которых они следят. Воронка большинства из них охватывает отдельные фрагменты рынка, не давая полной картины. Это влияет на количество сделок с ИБ-проектами.

Крупные компании в условиях дефицита решений и кадров часто привлекают с рынка существующие команды с необходимой технологией для R&D. Процесс их поиска может быть довольно долгим, еще часть времени уйдет на оценку соответствия разрабатываемого продукта задачам заказчика.

Общедоступная аналитика поможет стимулировать рост рынка

CyberStage попыталась решить проблему взаимодействия инвесторов, заказчиков и небольших ИБ-вендоров, создав открытый аналитический ресурс CyberStage Matrix.

CyberStage Matrix — это систематизированный источник данных о малых и средних компаниях, разрабатывающих решения в области ИБ. Его отличительной особенностью является классификация продуктов по 44 типам технологий и семи нишам.

Аналитический ресурс CyberStage Matrix является открытым. Любой пользователь может вносить предложения по его дополнению или корректировке. Информацию изучают эксперты CyberStage, и в случае подтверждения компания попадает в базу. Таким образом осуществляется верификация решения как технологии, относящейся к информационной безопасности. Пользователь получает сразу всю необходимую информацию о компаниях, подтвержденную данными СПАРК-Интерфакс: список проектов на стадии развития, направление их деятельности, выручка за три года, размер штата, местонахождение, количество инвесторов. Данные об участниках рынка будут обновляться ежеквартально, а о выручке и количестве сотрудников — раз в год.

«Наша задача — создавать новые стимулы для роста рынка. Запуск СyberStage Matrix позволит сформировать представление о компаниях, нишах и технологиях у широкого круга людей. Это сделает сферу информационной безопасности в России более прозрачной и понятной, что поможет стартапам, инвесторам, стратегам легче находить друг друга, развивать свои продукты, наполняя рынок и сокращая дефицит отечественных технологий», — сказал Владислав Рассказов, директор программы CyberStage.

В основе сегментации CyberStage Matriх использован навигатор технологий, разработанный командой продуктового развития ГК «Солар». Для создания навигатора технологий в «Соларе» выбрали классификацию по областям применения: сетевая безопасность, безопасность данных, безопасность Web и т.д. Подобный инструмент помогает фокусироваться на ключевых направлениях развития и создавать синергию между технологиями в отдельных нишах.

Ранее ИБ-сообщество опиралось на зарубежные инструменты классификации отрасли, например, исследования агентства Gartner. С его уходом с российского рынка возможности для сравнительного анализа стали существенно ограничены.

CyberStage Matriх подтверждает инвестиционную привлекательность рынка ИБ

По данным CyberStage Matriх по итогам III квартала 2024 г. на рынке представлены 187 малых и средних компаний. Ресурс позволяет выделять технологические сегменты и лидирующие компании в них. Среди 10 компаний-чемпионов роста по выручке за 2021–2023 гг. есть те, кто за указанный период увеличил выручку в 67 раз. Лидером по динамике прироста выручки 2022–2023 гг. стали сегменты Application Security и Data Security: за два года они выросли более чем на 220%.

Всплеск регистрации новых компаний в ИБ пришелся на 2022 г. С учетом динамики 2019–2023 гг. можно ожидать появления 15–20 новых ИБ проектов ежегодно.

Несмотря на то, что Москва (124 компании) и Санкт-Петербург (17) лидируют, вендоры ИБ появляются в разных регионах страны. Так, в Екатеринбурге уже пять ИБ-бизнесов, в Ярославле и Ростове-на-Дону по три компании.

Количество штатных сотрудников этих компаний составляет почти 5 тыс. человек. Средняя численность персонала компании с ненулевой выручкой — 32 человека. До выручки в 50–100 млн руб. стартап часто доходит командой в 5–10 человек, от 50 млн руб. выручки у основателей появляется возможность расширить штат до 10–25 человек. Однако зависимость выручки компании от количества сотрудников не всегда прямо пропорциональна. Важно учитывать, что на ранних стадиях развития не все компании оформляют сотрудников в штат.