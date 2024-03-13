В России создан первый банкомат с отечественным ПО для выявления поддельных купюр

Центробанк сертифицировал первый банкомат с модулем определения подлинности банкнот, работающим на отечественном ПО. Разработчиком ПО выступил «Гознак». Это решение поможет решить вопрос с приемом банкоматами купюр нового образца в условиях ухода из России основных производителей.

Первый банкомат с отечественным ПО для определения подлинности банкнот

Подконтрольное государству предприятие «Гознак» рассказало CNews о сертификации Центробанком первого банкомата с модулем определения подлинности банкнот на отечественном ПО.

Речь идет о банкомате MoniMax производства корейской компании Hyosung, работающим под управлением ОС Windows. Информация о выдаче сертификата данному банкомату уже размещена на сайте ЦБ.

Как поясняют в «Гознаке», благодаря данному модулю банкоматы смогут принимать новые российские купюры, включая 100 руб. и 5 тыс. руб.

Фото: «Сага Технологии» Отечественный модуль определения подлинности банкнот поможет решить вопрос с приемом банкоматами купюр нового образца в условиях ухода из России основных производителей

Кроме того, представители «Гознака» сообщили, что Центробанк авторизовал предприятие в качестве первого отечественного разработчика шаблонов новых банкнот, которые требуются банкоматам для их принятия.

ПО от «Гознака»

ПО для определения подлинности банкнот было представлено «Гознаком» в конце 2023 г. Оно предназначено для банкоматов с рециркуляцией, которые позволяют передавать купюры, полученные от одного клиента, другому без их передачи в банк.

ПО от «Гознака» адаптировано для банкоматов Hyosong, а также для банкомата российской компании «Сага Технологии»», который стал первым отечественным банкоматом в реестре Минпромторга. В «Гознаке» полагают, что разработанное им решение позволит обновить ПО на более чем 60% банкоматов в России.

Купюры нового образца и проблема совместимости с банкоматами

В 2022 г. Центробанк начал модернизацию банкнот. Сначала были представлены банкноты номиналом 100 руб., в 2023 г. – банкноты номиналом 1 тыс. руб. и 5 тыс. руб. Однако проблемой стало обеспечение работы с ними банкоматов, которые до 2022 г. были полностью импортными.

В конце 2022 г. в России насчитывалось 173 тыс. банкоматов. При этом, по данным Ассоциации банков, 60% из них – это американские NCR и Diebold Nixtorf. Обе компании летом 2022 г. ушли из России, в том числе прекратив обслуживание и обновление банкоматов.

В связи с этим банкиры просили Центробанк отложить запуск новых купюр. Также банки начали переход на банкоматы корейского и китайского производства. А Центробанка разработал дорожную карту по производству отечественных банкоматов.

Осенью 2023 г. зампред ЦБ Сергей Белов говорил, что у в 2022 г. у регулятора были опасения по поводу проблем с приемом банкоматами новых купюр, но за прошедший год была проделана большая работа в данной области. По его словам, опасений по поводу банкоматов, работающих на выдачу наличных, уже не было.

Были сложности с банкоматами с рециркуляцией, но к тому моменту большая часть соответствующих банкоматов уже была настроена на работу с купюрами номиналом 100 руб., соответственно, модернизация для работы с банкнотами 1 тыс. должны идти быстрее, говорил Белов.