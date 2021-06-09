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«Гознак» купил приборостроительную компанию БИС

«Гознак» приобрел полный контроль над ООО «Банковские инновационные системы» (БИС).

Приборостроительная компания БИС обладает уникальными компетенциями и конкурентными преимуществами на отечественном рынке программно-аппаратных решений поддержки защищенной продукции (в том числе банкнот) на протяжении всего ее жизненного цикла, начиная с производства и хранения, и заканчивая уничтожением. Системы поэкземплярного контроля качества банкнот разработки БИС с 2011 г. применяются на банкнотном производстве «Гознака». Компания также поставляет счетно-инспекционное оборудование для банкнот Банку России.

Сделка позволит «Гознаку» обеспечить оборудованием собственного производства множество вспомогательных производственных процессов, исключая таким образом необходимость обращаться к иностранным поставщикам в будущем. Вместе с тем, компания рассматривает возможность применения технической базы и накопленного опыта БИС для создания и развития новых решений для отечественного и международного рынков наличного денежного обращения и прочих продуктов.

Аркадий Трачук, генеральный директор «Гознака», сказал: «Эта сделка – логичное продолжение тех крепких взаимоотношений, которые за последнее десятилетие выстроились между «Гознаком» и БИС. Приобретение контроля над этой компанией позволит нам, в числе прочего, расширить спектр предлагаемых решений как в России, так и для зарубежных заказчиков. Теперь мы сможем предлагать клиентам не только готовые денежные знаки, но и весь комплекс оборудования и ПО, который сопутствует банкнотам в обращении на протяжении всего их жизненного цикла».

Дмитрий Степанов

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