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МТС: югорчан познакомят с героями сказок Севера в дополненной реальности

МТС представила сборник этнокомиксов с дополненной реальностью «Ожившие легенды Севера» по сюжетам сказок коренных малочисленных народов, большинство из них ранее не издавались. AR-технологии, встроенные в проект, помогут в изучении национальных языков и оживят персонажей произведений. Книга доступна в трех форматах – печатном, цифровом и аудиоформате на сервисе «Строки» от МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС,

В проект вошли этнокомиксы по сюжетам самобытных хантыйских, мансийских, ненецких и селькупских сказок, которые были собраны со слов коренных жителей Крайнего Севера фольклористами Югры, Ямала, Тюменской области, а затем переведены на русский и родной язык. Каждая сказка дополнена виртуальным разговорником, включающим учебно-методическим материал с правильным произношением слов на четырех языках. Книга предназначена как для семейного чтения, так и для образовательных, культурных учреждений. В целях изучения языков, традиций и культуры коренных народов Севера МТС первые экземпляры книг передала в библиотеки и образовательные учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа. Также планируется передать сборники в библиотеки Тюменской области, Югры и другие регионы, где проживают ханты, манси, ненцы, селькупы.

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МТС
МТС: югорчан познакомят с героями сказок Севера в дополненной реальности

От Ханты-Мансийского автономного округа в создании проекта участвовали актеры Театр обско-угорских народов «Солнце», краеведы Обско-угорского института прикладных исследований и разработок ХМАО-Югры, этнографический парк-музей «Tорум Маа».

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Цифровизация

По оценке Института языкознания РАН, в России насчитывается около 150 языков коренных малочисленных народов, из них около 16% языков находятся на грани исчезновения, 75% – находятся под угрозой. Для сохранения языков важно, чтобы с раннего детства молодежь была окружена родной культурой, и процесс изучения – увлекательным и современным. Самый короткий и проверенный веками путь изучения языка – через сказку.

Партнером проекта выступила российская социальная сеть LOOKY, разработавшая специально для комикса «Ожившие легенды Севера» нейроаватары. Встроенная в приложение нейросеть позволит увидеть себя в образе героя народных легенд. Для этого необходимо загрузить портретную фотографию в раздел «Нейроаватары» и создать свой виртуальный прототип.

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