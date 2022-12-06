В России запустили новую социальную сеть LOOKY

Создатели LOOKY рассчитывают к 2024 г. привлечь не менее 10% российских пользователей I*******m**.

В LOOKY сохранились знакомые функции I*******m*: посты, сторис, фото- и видеоредактор, фильтры, хештеги, комментарии и директ. Об этом CNews сообщили представители LOOKY.

Сейчас в приложении доступны пять отличительных функций.

Первая — синхронизация с I*******m*. После регистрации пользователь может синхронизировать аккаунт в LOOKY с cуществующим профилем в I*******m* и автоматически перенести никнейм, фотографию профиля, посты, подписки и подписчиков. Посты, которые пользователь будет постить в I*******m*после переноса, будут дублироваться в LOOKY. При этом посты, сделанные в LOOKY не дублируются в I*******m*.

Вторая — публикация внешних ссылок непосредственно в постах. В I*******m* они допускались только в шапке профиля и в сторис.

Третья — пожертвования и донаты в LOOKY можно отправлять и получать в один клик.

Четвертая — встроенная программа лояльности с использованием технологий блокчейна и NFT. За публикацию постов, привлечение новых подписчиков и другие действия в LOOKY пользователи получают виртуальные награды – LOOKS («Луксы»), которые можно коллекционировать и обменивать на призы.

Пятая — сортировка постов по тематическим папкам: так пользователям проще ориентироваться в контенте.

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LOOKY разработала российская команда под руководством Егора Яковлева, который известен как основатель стриминговых сервисов Tvigle.ru и Start.ru и создатель Российского интернет-форума (РИФ).

Егор также играл ключевую роль в разработке и запуске технологической платформы онлайн-кинотеатра Amediateka Home of HBO. В команду LOOKY входят топ-менеджеры и специалисты с опытом работы в ведущих российских компаниях, таких как «Ростелеком», «Сбер технологии», Ozon, «Вымпелком» и др.

«Мы хотели сделать свой I*******m*, только лучше — так появился LOOKY. У нас есть качественный продукт, профессиональная команда и четкое понимание того, чего хотят пользователи. Наша цель — стать лидером в своей нише и забрать себе как минимум десятую часть аудитории I*******m* к 2024 г. — для нас выглядит вполне реальной» — сказал руководитель проекта LOOKY Егор Яковлев.

Приложение LOOKY доступно для скачивания в Google Play, App Store и App Gallery.

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