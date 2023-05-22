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В соцсети Looky появилось сразу несколько новых функций: теперь можно скрыть свои подписки, отбелить зубы и поделиться геолокацией

Российская соцсеть Looky представила в новой версии приложения функции, связанные с приватностью и фильтрами для работы с контентом. Теперь пользователи могут скрывать свои подписки от чужих глаз, делиться геолокацией и улучшать свои «луки» бесплатно. Об этом CNews сообщили представители Looky.

В новой версии были добавлены следующие функции:

– возможность скрывать свои подписки от других пользователей. Можно скрывать подписки точечно — и оставлять видимыми только некоторые профили.

лента всех постов из одной геолокации. После нажатия на геолокацию над постом пользователь может посмотреть все публикации из выбранного места.

– новый фильтр. Позволяет добавить улыбки на грустные фото, маскировать неровности кожи или отбеливать зубы.

Приложение Looky был официально запущено в декабре 2022 г. В апреле 2023 г. соцсеть сообщила о привлечении 300 млн руб. от российских частных инвесторов. Стартап планирует направить средства на доработку функционала, привлечение пользователей, работу с блогерами и креаторами. Помимо этого, команда займется интеграцией крупнейших российских маркетплейсов, созданием инструментов для продвижения и продажи товаров и услуг на своей платформе.

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