Нацмессенджеру бросили вызов. Российский «убийца» Instagram* готовит замену «Максу» и Telegram

Соцсеть Looky, которая позиционирует себя как российскую замену Instagram*, работает над фирменным мессенджером. Он может стать полноценной альтернативой нацмессенджеру «Макс». Впрочем, многие эксперты не верят в успех этого проекта.

Еще один российский мессенджер

Отечественная социальная сеть Looky ведет разработку собственного мессенджера, пишет Forbes со ссылкой на представителей сервиса. По их словам. Проект заработает «в ближайшее время», и скачать его можно будет в магазинах приложений, но они не уточнили, в каких именно.

Судя по всему, разработка мессенджера началась недавно – в Looky сообщили изданию, что идея создать свое средство общения родилась после удаления приложений VK, в том числе нацмессенджера «Макс», из магазинов Apple и Google. CNews писал, это случилось летом 2026 г.

Соцсеть Looky позиционирует себя в качестве российской замены американской сети Instagram*, признанной в России экстремистской и заблокированной на всей территории страны. Looky заработала в декабре 2022 г., а в апреле 2023 г. привлекла инвестиции в размере 300 млн руб.

Looky Совсем скоро россияне получат новый суверенный мессенджер

К середине августа 2026 г. у проекта, в отличие от американского оригинала, не было веб-версии – Looky существует исключительно в виде приложения и только для мобильных устройств на Android и iOS – версий для Windows и macOS нет. На сайте сервиса отдельно указано, что офис компании расположен в «Москва-Сити».

Деньги есть?

В компании предпочли не раскрывать размер инвестиций в проект. Как пишет Forbes, представители Looky не уточняют не только сумму, затраченную на разработку мессенджера, но и количество денег, которые планируется потратить на его продвижение.

Между тем, рекламный бюджет у проекта явно будет. Как сообщили изданию в Looky, компания запланировала маркетинговые расходы, связанные с ним.

Не что-то уникальное, а клон американского

Стоит отметить, что за неполные четыре года существования соцсеть Looky не стала сверхпопулярной в России. Сейчас у нее около 7 млн зарегистрированных пользователей (по данным самой Looky), однако сервис не предоставляет данные о количестве ежедневно и ежемесячно активных пользователей.

При этом юрлицо Looky, компания ООО «Мотивационные решения», убыточное. По информации сервиса «Контур.Фокус», 2025 г. она завершила с выручкой 4,5 млн руб и чистым убытком 98 млн руб. Владельцы компании – ЗПИФ «Апрель Капитал‐Системный» (доля 43%) и ЗПИФ «Апрель Инвестиции‐Линейный» (57%).

Съехать от родителей

По информации Forbes, прямо сейчас возможности будущего мессенджера, по крайней мере, их часть, реализованы непосредственно в приложении Looky. Но разработчики стремятся отделить мессенджер от соцсети.

Пока неясно, сохранится ли возможность писать сообщения в Looky, когда состоится запуск мессенджера. Напомним, в свое время по схожему пути пошел холдинг VK – он выделил сообщения из соцсети «Вконтакте» в отдельный «VK Мессенджер», но оставил возможность текстового общения внутри самой соцсети.

Новый сервис Looky получит те же возможности, что и большинство мессенджеров мира. Это обмен контентом, текстовое общение, личные и групповые чаты, голосовые сообщения, аудио- и видеозвонки и пр.

Главный конкурент

За последние четыре года в России появилось довольно большое количество мессенджеров, в том числе и те, что предназначены для приверженцев конкретных религий. Однако немало оказалось и закрытых проектов «Агент Mail.ru», «Там-Там», ICQ и многие другие канули в Лету.

Также российские власти расправились с очень многими иностранными мессенджерами – заблокированы Viber, Discord, Signal и многие другие, почти полностью замедлен Telegram. Россияне переходят в менее популярные иностранные сервисы, но нет никакой гарантии, что их не заблокируют.

Главный конкурент мессенджера Looky в России – это проект «Макс» холдинга VK. К июню 2026 г. его ежемесячная аудитория составляла 86,3 млн человек (по данным Mediascope), у замедленного Telegram - 75,7 млн.

При этом подмять под себя часть рынка российских мессенджеров постоянно пытаются многие крупные компании – к примеру, в начале лета 2026 г. CNews писал, что свой сервис такого рода разрабатывает Wildberries.

Неверие в успех

Опрошенные Forbes эксперты очень сомневаются, что мессенджер Looky станет успешным, особенно на фоне того, что его разрабатывают в спешке. Важно также учесть, что данные Looky о числе пользователей не очень совпадают со статистикой скачивания приложения сервиса – к примеру, в Google Play его загрузили лишь «более 1 млн раз», а в Apple App Store у него было всего шесть отзывов к моменту выпуска материала.

Шесть отзывов за почти четыре года

Директор по продукту «МТС Линк» Сергей Тарасенко подчеркнул, что конкуренция на российском рынке мессенджеров очень высока. Он добавил также, что создать полноценный мессенджер в сжатые сроки очень непросто. «Наш путь от идеи до продукта, который мы были готовы представить рынку, занял приблизительно год. С распространением ИИ-инструментария скорость немного выросла, но разработка качественного масштабируемого продукта все еще требует опытной команды и значительных инвестиций – как в людей, так и в инфраструктуру и безопасность», – сказал он Forbes.

«Удивительно, что столько компаний пытаются составить конкуренцию MAX, Telegram. Появление еще одного публичного мессенджера не изменит картинку рынка без миллиардных инвестиций и перспективных технологий», – заявил неназванный собеседник Forbes.

Он добавил также, что на развитие «конкурентоспособного мессенджера» потребуются инвестиции в размере «миллиардов рублей в год». Также потребуется «постоянное техническое обслуживание серверов, исследования в области ИИ, чтобы добавлять инновации и повышать конкурентоспособность сервиса, инвестировать в информационную безопасность, чтобы гарантировать надежность». «Без господдержки или полной окупаемости это невозможно», – подытожил он.

* Instagram** принадлежит корпорации Meta*. Meta* (в прошлом Facebook*) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook** и Instagram* также признаны экстремистскими и заблокированы в России.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими