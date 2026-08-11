Нацмессенджеру бросили вызов. Российский «убийца» Instagram* готовит замену «Максу» и Telegram
Соцсеть Looky, которая позиционирует себя как российскую замену Instagram*, работает над фирменным мессенджером. Он может стать полноценной альтернативой нацмессенджеру «Макс». Впрочем, многие эксперты не верят в успех этого проекта.
Еще один российский мессенджер
Отечественная социальная сеть Looky ведет разработку собственного мессенджера, пишет Forbes со ссылкой на представителей сервиса. По их словам. Проект заработает «в ближайшее время», и скачать его можно будет в магазинах приложений, но они не уточнили, в каких именно.
Судя по всему, разработка мессенджера началась недавно – в Looky сообщили изданию, что идея создать свое средство общения родилась после удаления приложений VK, в том числе нацмессенджера «Макс», из магазинов Apple и Google. CNews писал, это случилось летом 2026 г.
Соцсеть Looky позиционирует себя в качестве российской замены американской сети Instagram*, признанной в России экстремистской и заблокированной на всей территории страны. Looky заработала в декабре 2022 г., а в апреле 2023 г. привлекла инвестиции в размере 300 млн руб.
К середине августа 2026 г. у проекта, в отличие от американского оригинала, не было веб-версии – Looky существует исключительно в виде приложения и только для мобильных устройств на Android и iOS – версий для Windows и macOS нет. На сайте сервиса отдельно указано, что офис компании расположен в «Москва-Сити».
Деньги есть?
В компании предпочли не раскрывать размер инвестиций в проект. Как пишет Forbes, представители Looky не уточняют не только сумму, затраченную на разработку мессенджера, но и количество денег, которые планируется потратить на его продвижение.
Между тем, рекламный бюджет у проекта явно будет. Как сообщили изданию в Looky, компания запланировала маркетинговые расходы, связанные с ним.
Стоит отметить, что за неполные четыре года существования соцсеть Looky не стала сверхпопулярной в России. Сейчас у нее около 7 млн зарегистрированных пользователей (по данным самой Looky), однако сервис не предоставляет данные о количестве ежедневно и ежемесячно активных пользователей.
При этом юрлицо Looky, компания ООО «Мотивационные решения», убыточное. По информации сервиса «Контур.Фокус», 2025 г. она завершила с выручкой 4,5 млн руб и чистым убытком 98 млн руб. Владельцы компании – ЗПИФ «Апрель Капитал‐Системный» (доля 43%) и ЗПИФ «Апрель Инвестиции‐Линейный» (57%).
Съехать от родителей
По информации Forbes, прямо сейчас возможности будущего мессенджера, по крайней мере, их часть, реализованы непосредственно в приложении Looky. Но разработчики стремятся отделить мессенджер от соцсети.
Пока неясно, сохранится ли возможность писать сообщения в Looky, когда состоится запуск мессенджера. Напомним, в свое время по схожему пути пошел холдинг VK – он выделил сообщения из соцсети «Вконтакте» в отдельный «VK Мессенджер», но оставил возможность текстового общения внутри самой соцсети.
Новый сервис Looky получит те же возможности, что и большинство мессенджеров мира. Это обмен контентом, текстовое общение, личные и групповые чаты, голосовые сообщения, аудио- и видеозвонки и пр.
Главный конкурент
За последние четыре года в России появилось довольно большое количество мессенджеров, в том числе и те, что предназначены для приверженцев конкретных религий. Однако немало оказалось и закрытых проектов «Агент Mail.ru», «Там-Там», ICQ и многие другие канули в Лету.
Также российские власти расправились с очень многими иностранными мессенджерами – заблокированы Viber, Discord, Signal и многие другие, почти полностью замедлен Telegram. Россияне переходят в менее популярные иностранные сервисы, но нет никакой гарантии, что их не заблокируют.
Главный конкурент мессенджера Looky в России – это проект «Макс» холдинга VK. К июню 2026 г. его ежемесячная аудитория составляла 86,3 млн человек (по данным Mediascope), у замедленного Telegram - 75,7 млн.
При этом подмять под себя часть рынка российских мессенджеров постоянно пытаются многие крупные компании – к примеру, в начале лета 2026 г. CNews писал, что свой сервис такого рода разрабатывает Wildberries.
Неверие в успех
Опрошенные Forbes эксперты очень сомневаются, что мессенджер Looky станет успешным, особенно на фоне того, что его разрабатывают в спешке. Важно также учесть, что данные Looky о числе пользователей не очень совпадают со статистикой скачивания приложения сервиса – к примеру, в Google Play его загрузили лишь «более 1 млн раз», а в Apple App Store у него было всего шесть отзывов к моменту выпуска материала.
Директор по продукту «МТС Линк» Сергей Тарасенко подчеркнул, что конкуренция на российском рынке мессенджеров очень высока. Он добавил также, что создать полноценный мессенджер в сжатые сроки очень непросто. «Наш путь от идеи до продукта, который мы были готовы представить рынку, занял приблизительно год. С распространением ИИ-инструментария скорость немного выросла, но разработка качественного масштабируемого продукта все еще требует опытной команды и значительных инвестиций – как в людей, так и в инфраструктуру и безопасность», – сказал он Forbes.
«Удивительно, что столько компаний пытаются составить конкуренцию MAX, Telegram. Появление еще одного публичного мессенджера не изменит картинку рынка без миллиардных инвестиций и перспективных технологий», – заявил неназванный собеседник Forbes.
Он добавил также, что на развитие «конкурентоспособного мессенджера» потребуются инвестиции в размере «миллиардов рублей в год». Также потребуется «постоянное техническое обслуживание серверов, исследования в области ИИ, чтобы добавлять инновации и повышать конкурентоспособность сервиса, инвестировать в информационную безопасность, чтобы гарантировать надежность». «Без господдержки или полной окупаемости это невозможно», – подытожил он.
* Instagram** принадлежит корпорации Meta*. Meta* (в прошлом Facebook*) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook** и Instagram* также признаны экстремистскими и заблокированы в России.