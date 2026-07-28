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Минцифры сообщило о выходе российских социальных сетей на новый этап развития

Российские сервисы социальных сетей вышли на новый этап развития, сообщили в Минцифры со ссылкой на исследование РОЦИТ. Главный вывод исследования отечественный рынок прошел путь от импортозамещения зарубежных социальных сетей, видеохостингов, блог-платформ к формированию отечественной цифровой экосистемы.

«Сегодня цифровые платформы, соцсети, мессенджеры — это уже не просто сервисы для общения, а полноценная инфраструктура социальной жизни, — заявил директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры. — От них зависят комфорт и качество жизни миллионов людей. Но эта роль накладывает и особую ответственность. Владельцы таких платформ должны обеспечивать не только скорость, надежность и технологическую устойчивость своих сервисов, но и ответственно относиться к тому, какой контент получает пользователь и какую информационную среду формируют их продукты».

В ходе исследования эксперты РОЦИТ оценили девять российских платформ по 59 критериям — от безопасности и функциональности до удобства использования. Лучшими платформами для общения стали (последовательное): «ВКонтакте», «Одноклассники», TenChat и «Мой Мир». Лучшими платформами по вовлеченности стали Looky, «ВКонтакте», «Одноклассники», TenChat и «Дзен». Лучшими платформами по клиентскому опыту стали «ВКонтакте», «Одноклассники», Looky, «Дзен» и TenChat.

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