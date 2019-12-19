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Weborama представила инструмент для работы с аудиторными сегментами на российском рынке

Интернет Интернет-реклама

Weborama запустила в России инструмент для создания кастомных аудиторных сегментов – Moonfish. Он позволяет рекламодателям находить релевантную аудиторию для последующего применения в персонализированных коммуникациях. Для построения аудитории используются поведенческие данные Weborama об интернет-пользователях: более 200 млн профилей пользователей Рунета в месяц.

Weborama Moonfish предоставляет возможность формировать аудиторные сегменты на основе набора ключевых слов и топиков, которые находятся в поле интересов интернет-аудитории. С помощью инструмента рекламодатель может сформировать собственную уникальную таксономию в соответствии с характеристиками и интересами потребителя. Для этого достаточно минимум одного слова заданной темы — название продукта, товарной категории, конкретного бренда или любого интереса, описывающего образ жизни потребителя.

Система использует технологии искусственного интеллекта для анализа текстовых данных. Это позволяет автоматически подбирать релевантные ключевые слова и словосочетания, смежные с заданной темой и часто упоминаемые в одном контексте. Инструмент позволяет самостоятельно определять структуру формируемого сегмента, гибко управляя его масштабом и точностью таргетинга. Полученные таким образом сегменты доступны для моментальной активации во всех ключевых рекламных системах Рунета.

На российском рынке инструмент уже используется рядом крупных рекламодателей из сферы FMCG и паблишерами.

Любовь Ячкова, директор по видеорекламе IMHO, сказала: «Для эффективной рекламной кампании требуется соблюсти баланс высокоточного таргетинга и доступного охвата. С помощью Weborama Moonfish мы построили кастомный сегмент для крупного FMCG-бренда, который был активирован на Видеосети IMHO. Инструмент мгновенно формирует таксономию из набора связанных с заданной темой слов и словоформ, и позволяет гибко управлять объемом и точностью сегмента».

Анжела Федорченко, управляющий директор Weborama Russia, сказала: «Ключевой принцип Moonfish при построении аудитории для таргетинга – прозрачность природы создаваемого сегмента. Рекламодатели могут самостоятельно определить до уровня конкретных слов и словосочетаний, какие темы соответствуют интересам целевой аудитории, и включить их в аудиторный сегмент».

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