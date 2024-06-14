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Сотовый оператор «Мотив» рассказал об открытии сервисных центров

Два сервисных центра появились в сети салонов связи «Мотив». Они находятся в Екатеринбурге по адресам: улица Титова, 26 и улица Белореченская, 28. Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив».

Сотовый оператор предлагает услуги экспресс-ремонта компьютеров, ноутбуков, телефонов и планшетов с гарантией на все виды работ: диагностика, замена дисплея, замена аккумулятора, восстановление после воды, удаление вирусов, установка программ, замена неисправных деталей.

Теперь провести диагностику и устранить неисправность устройства можно сразу в день обращения. На все выполненные работы предоставляется гарантия до 120 дней. Абонентам «Мотив» скидка 5%.

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