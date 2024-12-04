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«Мотив» увеличивает скорость передачи данных и зону покрытия на Урале

C начала 2024 г. оператор связи «Мотив» построил и модернизировал в Свердловской области, включая Екатеринбург, более 360 базовых станций. Эти усилия направлены на улучшение качества связи и расширение покрытия сети, что важно в условиях растущего спроса на услуги мобильного доступа в сеть интернет. Об этом CNews сообщили представители оператора «Мотив».

Кроме того, компания провела масштабные работы по модернизации волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участке: Екатеринбург, Кировград, Нижний Тагил, Верхняя Салда, Реж, Асбест, а также запуск новой линии до поселка Дружинино.

Эти мероприятия позволили значительно увеличить пропускную способность сети, что, в свою очередь, обеспечило абонентам «Мотив» более высокую скорость передачи данных. По данным компании, объем потребления мобильного интернета с января по ноябрь 2024 г. вырос на 21% год к году.

«Текущий год еще не завершился, но уже сегодня можно сказать, что наши планы будут выполнены. Значительное количество новых базовых станций будет запущено в последних числа декабря. Также мы готовим ввод в эксплуатацию ВОЛС до Горного Щита и Полеводства», - отметил коммерческий директор сотового оператора «Мотив» Андрей Золотарев.

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Цифровизация

Компания уже приступила к формированию планов на 2025 г. Основными приоритетами остаются улучшение качества связи, повышение скорости мобильного интернета и развитие инфраструктуры сети в удаленных и малонаселенных территориях Уральского федерального округа.

Ранее оператор связи информировал о проведенных работах по расширению сети в Курганской области. С начала 2024 г. в Зауралье было модернизировано и построено свыше 40 базовых станций, а также проложены новые магистрали ВОЛС.

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