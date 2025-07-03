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Bestune представляет телематическую систему Bestune Gо

Bestune внедряет телематическую систему Bestune Gо в кроссоверы T90, T77 и новый лифтбек B70. Сервисную часть проекта Bestune реализует совместно с «Цезарь Сателлит». При покупке нового автомобиля система активируется при передаче клиенту и не требует дополнительных затрат. Обновление доступно для всех новых клиентов с первого июля 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Bestune.

Bestune совместно с оператором телематических и спутниковых противоугонных систем «Цезарь Сателлит» внедряет телематическую систему Bestune Gо. Она позволяет управлять различными функциями автомобиля дистанционно и дополнительно подключить функции безопасности и охраны. Bestune Gо устанавливается на кроссоверы T90, T77 и новый лифтбек B70. Активация системы осуществляется через мобильное приложение, а индивидуальный код для входа клиент получает при покупке нового автомобиля.

Система Bestune Gо позволяет новым владельцам автомобилей марки Bestune пользоваться всеми ключевыми функциями дистанционного управления. Через приложение можно открыть или закрыть двери, запустить двигатель, управлять климат- контролем, включить фары, клаксон и аварийную сигнализацию. Также в приложении отображаются пробег, уровень топлива, заряд аккумулятора и статус двигателя. При падении напряжения система может автоматически запустить двигатель, чтобы не допустить полной разрядки, а также владелец может настроить время работы двигателя при включении автозапуска и установить расписание таких запусков, например, если погода слишком холодная.

На встроенной карте в мобильном приложении отображается текущее местоположение автомобиля. Приложение может проложить к нему маршрут автоматически. Сохраняется история поездок, фиксируется стиль вождения.

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Безопасность

Функции безопасности работают в фоновом режиме. При столкновении система распознаёт удар и отправляет сигнал оператору круглосуточного мониторингового центра «Цезарь Сателлит». Оператор связывается с водителем и, при необходимости, вызывает помощь. В приложении также доступна кнопка SOS — для самостоятельного вызова помощи в экстренных ситуациях.

Система Bestune Gо доступна для всех новых владельцев моделей Т77, Т90 и нового В70 с бесплатной трех-летней подпиской, что делает ее особо привлекательной по сравнению с другими аналогичными предложениями на рынке.

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