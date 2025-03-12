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Softline Venture Partners инвестировал в сервис создания онлайн-курсов ScrollTool

Венчурный фонд Softline Venture Partners инвестировал в ScrollTool - российский конструктор онлайн-курсов и интерактивных тренажеров, в сегменте корпоративного EdTech. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ScrollTool - конструктор для разработки онлайн-курсов в формате лонгрид и интерактивных тренажеров без сложных настроек. Решение уже имеет интеграцию с ведущими LMS, открытое API для интеграции с HR-порталами. За 2,5 года от запуска первой версии клиентами уже являются более 100 компаний крупного, среднего и малого бизнеса. ScrollTool доступен к покупке и для фрилансеров по специальной линейке тарифов.

«Сегмент дополнительного профессионального онлайн-образования, в том числе для сотрудников корпораций, продолжает расти. В текущей ситуации постоянных изменений все чаще реализуется концепция непрерывного образования, что отвечает потребностям специалистов и компаний соответствовать уровню технологического развития и владения современными инструментами. Мы оцениваем ScrollTool как динамично развивающийся и масштабируемый бизнес и видим потенциал для сотрудничества и синергии», – сказала Елена Волотовская, управляющий директор фонда Softline Venture Partners.

По результатам 2024 г. сегмент ДПО остается одним из самых крупнейших рынка EdTech и продолжает расти. Выручка топ-100 EdTech компаний за IV квартал 2024 г. составила 40,8 млрд руб., что на 12,3% выше показателя за аналогичный период 2023 г., по данным SmartRanking.

«Cотрудничество ScrollTool с таким крупным и надежным партнером как Softline ускорит развитие сервиса и позволит в обозримом будущем предоставить cовременные, удобные и надежные решения мирового уровня для корпоративного обучения не только в России, но и за рубежом», – сказал Дмитрий Мардаровский, сооснователь ScrollTool.

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«Уверен, что общая экспертиза в EdTech, потенциал продукта и масштабы Softline помогут занять прочные позиции на рынке корпоративного онлайн-обучения в России», – отметил Виталий Пинигин, сооснователь ScrollTool.

«Мы в Академии Softline сформировали комплексный портфель решений, закрывающий все потребности в части обучения и развития персонала, автоматизации HR-процессов. Вопрос разработки электронного контента один из самых востребованных среди наших клиентов в корпоративном сегменте. ScrollTool - решение с большим потенциалом и мы рады что компания стала частью нашей образовательной экосистемы», – отметил Игорь Морозов, руководитель Академии Softline.

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