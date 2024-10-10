Softline Venture Partners инвестирует в ИБ-стартапы 2 млрд рублей

Softline Venture Partners запускает отбор технологических продуктовых проектов в сфере информационной безопасности для инвестиций. Общий объем планируемых вложений составит 2 млрд руб. Заявки от компаний принимаются до конца 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Softline Venture Partners.

Венчурный фонд ищет технологические компании, разрабатывающие ИТ-решения, отвечающие требованиям и задачам корпоративных заказчиков компании Softline, такие как EDR, межсетевые экраны, крипто-шлюзы, SIEM-системы, решения в области защиты данных, критической инфраструктуры (КИИ) и прочие системы в области кибербезопасности. Стартапы, прошедшие отбор, помимо инвестиций, смогут пользоваться каналами продаж группы компаний, а также примут участие в формировании вендорской экосистемы Softline в области ИБ.

Среди требований к стартапам - наличие продукта / MVP, готового для масштабирования, собственная разработка, платящие клиенты. Оцениваться будут компетенции команды, наличие инноваций в продукте, потенциал для роста и конкурентные преимущества. Размер и условия инвестиций зависят от стадии развития и финансовых показателей компании.

«Киберугрозы становятся все более серьезными, растет количество киберпреступлений, поэтому ИБ является приоритетной отраслью для развития в России. Мы наблюдаем драйверы, которые влияют на рынка ИБ-продуктов, среди них: политика импортозамещения на фоне внешних угроз и санкций, выделение бюджетов на защиту информации, снижение конкуренции за счет ухода зарубежных игроков, увеличения требований регуляторов, - сказала глава фонда Softline Venture Partners Елена Волотовская. - К тому же, у продуктов в сфере информационной безопасности был и сохраняется высокий экспортный потенциал, так как отечественные решения способны конкурировать в ведущими мировыми продуктами».

«Информационная безопасность де-факто является одним из ключевых сегментов ИT-рынка. А российские производители решений кибербезопасности сегодня одни из самых сильных и быстро развивающихся в мире. Потому мы рассматриваем данную инициативу не только как перспективный коммерческий проект, но и как наш вклад в общее дело повышения безопасности бизнеса, страны и всего мира. Талантливые команды получат от нас необходимые ресурсы для развития своих продуктов, а заказчики – новые решения, повышающие эффективность и безопасность бизнеса, - сказал директор управления кибербезопасности ГК «Софтлайн» Михаил Прибочий.

В апреле 2024 г. Softline Venture Partners объявил о поиске EdTech-стартапов для инвестиций с намерением поддержать рынок образовательных проектов. По итогам отбора заявок фонд собрал пайплайн из более 50 компаний для EdTech-портфеля, среди которых HRTech и EdTech B2B-сервисы для корпоративных заказчиков, а также платформы для оценки сотрудников по методу «360 градусов», образовательные LMS-платформы, ИИ-продукты для образовательного процесса, библиотеки курсов, онлайн- и оффлайн-школы и др. В настоящее время переговоры с компаниями для последующих инвестиций находятся на финальной стадии.