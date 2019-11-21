«Яндекс.такси» договорилось с регионами о тестировании электронного путевого листа

«Яндекс.такси» расширило пакет соглашений с российскими регионами, объявив о партнерстве с тремя новыми регионами. Соглашения о сотрудничестве в разных сферах были подписаны с правительствами Рязанской и Калужской областей, а также Пермского края.

С Рязанской областью заключено соглашение в целях цифровизации экономики и улучшения организации дорожного движения в регионе. Документ был подписан 19 ноября губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и директором по развитию бизнеса «Яндекс.такси» в России Алексеем Федотовым. В рамках выполнения соглашение планируется в том числе пилотирование на территории региона электронного путевого листа (ЭПЛ).

«Мы ведем ведет активную работу с региональными и муниципальными властями, помогаем им своей технологической экспертизой в развитии электронных сервисов, – отметил Алексей Федотов. – Сотрудничество с администрациями в регионах поможет нам вместе сделать сферу такси более прозрачной, открытой, повысить безопасность поездок и отработать современное технологическое решения – электронный путевой лист, рабочий прототип которого разработан Яндексом и может быть использован в коммерческом и муниципальном транспорте. Эта технология помогает перевозчикам в 3-4 раза сократить расходы на предрейсовые осмотры».

В Калуге эксперимент по внедрению ЭПЛ будет в соответствии с соглашением расширен. Ранее Калужская область уже вошла в список регионов, которым по поручению вице-премьера Максима Акимова было поручено при участии технологических компаний подготовить и представить в правительство России дорожную карту по реализации в 2020 г. пилотного проекта ЭПЛ. Первое тестирование проекта «Яндекс.такси» начало в столице региона летом 2019 г. Сейчас действуют три точки по выпуску транспорта, через которые в экспериментальном порядке осуществляется выпуск до 100 машин в сутки. Соглашение о дальнейшем ходе эксперимента подписали директор по развитию бизнеса «Яндекс.такси» в России Алексей Федотов, глава Министерства цифрового развития Калужской области Александр Архангельский и городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

Соглашение с Пермским краем об информационном взаимодействии стало 25 по счету в череде аналогичных соглашений, подписанных «Яндекс.такси» с российскими регионами. Документ подписали 19 ноября в Москве заместитель директора Яндекс.такси по GR Евгений Хохлунов и глава Минтранса региона Николай Уханов. В рамках этого соглашения «Яндекс.такси» обязуется после завершения соответствующей технической интеграции предоставлять доступ к сервису только индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, получившим разрешение на деятельность такси. Правительство Пермского края, в свою очередь, намерено способствовать упрощению порядка и сокращению сроков выдачи разрешений при наличии у перевозчика всех необходимых документов.

Пилотные проекты по экспериментальному использованию ЭПЛ будут также реализовываться в Белгороде, Новосибирске, Казани и Омске.