ИИ-пузырь лопнул в Китае. Начался обвал акций ИТ-компаний

За последние четыре месяца 50 крупнейших и наиболее ликвидных компаний инновационного сектора Китая (индекс STAR50) потеряли в стоимости акций 40%. Эксперты считают, что это признак лопнувшего пузыря на рынке ИИ.



Падение акций технологических компаний

Падение стоимости акций лидеров в области ИИ и полупроводников на материковой части Китая (индекс STAR50) составило 40% менее чем за четыре месяца. Рыночной капитализации обрушилась на сумму около $480 млн, пишет Reuters.

Так, акции производителя роботов Unitree с момента начала торгов в августе подешевели вдвое. Компания CXMT (производитель оперативной памяти DRAM) за последний месяц потеряла более четверти своей стоимости. Акции компаний MetaX Integrated Circuits и Moore Threads (разработчики графических процессоров и ИИ-ускорителей), которые при выходе на рынок в 2025 г. подскочили на 700% и 400% соответственно, потеряли в стоимости вдвое с июля.

«Фондовый рынок превратился в спекулятивного безумного быка. И теперь мы видим, как лопается этот пузырь», — сказал управляющий фондами Дун Баочжэнь (Dong Baozhen).

Все пузыри лопаются

Двухлетнее ралли роста началось в Китае после обещаний экономического стимулирования со стороны властей. Чрезмерное акцентирование внимания на технологических компаниях приводит к искажениям в поведении капитала, пояснил Лео Ван (Leo Wang), партнер компании Qianchuang Capital: «Это привело к образованию серьезного пузыря в одних секторах и к значительному бремени для других».

magnific.com/hngstrm Нынешнее падение акций технологических компаний в Китае эксперты объясняют тем, что из-за ИИ-бума их цена была завышена

По мнению трейдеров, падению способствовали высокие цены, налоговые сборы, угрозы запретов США или других стран на использование китайского оборудования в центрах обработки данных.

Акции компаний, занимающихся искусственным интеллектом, по расчетам Goldman Sachs, составляют 42% рыночной капитализации Китая и 57% оборота на фондовых биржах материкового Китая и Гонконга, поэтому мало кто на рынке избежал негативных последствий.

«Исключений нет. Все мыльные пузыри неизбежно лопаются», — заявил Ван Чжуо (Wang Zhuo), партнер компании Shanghai Zhuozhu Investment Management.

Аналитики полагают, что ситуация плохо скажется на усилиях Китая по привлечению инвестиций для финансирования развития ИИ. «Происходящее остановит многие компании, пытающиеся выйти на биржу», — считает Хонг Хао (Hong Hao), управляющий партнер и главный инвестиционный директор Lotus Asset Management в Гонконге.

Ситуация на других рынках

Мировые технологические акции находятся на грани краха, но пока значительно уступают в масштабах снижения Китаю. Акций американских компаний, занимающихся искусственным интеллектом, привели к снижению индекса Nasdaq на 6% от рекордного уровня, достигнутого три недели назад.

CNBC сообщил 14 октября 2026 г., что акции AMD упали на 1,5%, акции Intel потеряли около 2,8%, акции Dell Technologies — 6,8%, акции голландской ASM International — 5%, акции южнокорейской SK Hynix упали более чем на 10%. В совокупности акции 20 крупнейших мировых компаний, занимающихся искусственным интеллектом и полупроводниками, потеряли тогда более $1 трлн за неделю из-за повышение процентных ставок, финансирования проектов в сфере ИИ и усиления конкуренции, оказавших негативное влияние на настроения инвесторов.

Российский рынок генеративного искусственного интеллекта (ИИ) по итогам 2025 г. вырос до примерно 58 млрд руб. с 13 млрд руб. в 2024 г., как писали «Ведомости» в марте 2026 г., ссылаясь на исследование компании Just AI и агентства Onside. Прогноз на конец 2030 г. составил 778 млрд руб. при среднегодовом темпе роста 68,1%.