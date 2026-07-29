США запретили себе покупать человекоподобных роботов из Китая

Новые запреты для Китая

Федеральная комиссия по связи США (FCC) с 28 июля 2026 г. ввела запрет на импорт в США человекоподобных и четвероногих роботов, а также инверторов напряжения с возможностью удаленного управления по сети (подключенные инверторы). Об этом сообщило Reuters.

Как отмечает агентство, новые ограничения вступают в силу незамедлительно с момента обнародования информации о них, но затрагивают лишь новые модели роботов и инверторов, которые еще не поступили в продажу. В то же время FCC оставляет за собой право в любой момент отозвать ранее выданные сертификаты на продукцию, реализация которой на территории США ранее уже была одобрена агентством.

За счет данных ограничений на импорт власти США рассчитывают помешать Китаю занять доминирующее положение на рынке развивающихся технологий, которые им представляются имеющими критическую значимость для построения национальной ИИ-инфраструктуры, не угодив при этом в зависимость от поставщиков из Поднебесной.

Фото: компания Unitree США запретили ввоз из Китая роботов – человекоподобных и четвероногих

У Вашингтона уже имеется неприятный опыт попадания в ситуации подобного характера. Один из наиболее ярких примеров – история с ограничением Пекином поставок в США редкоземельных металлов и технологий их получения. В этой сфере Китай имел и имеет серьезное преимущество и не преминул воспользоваться им для достижения своих внешнеполитических целей.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) добилась запрета на ввоз и продажу БПЛА китайского происхождения, а также иностранных маршрутизаторов потребительского класса.

Китай задает тон в сфере производства человекоподобных роботов

Запрет на импорт роботов, как ожидают эксперты, затронет компанию Unitree, одного из глобальных лидеров в сфере производства гуманоидных роботов. Компания входит в число трех китайских коммерческих организаций, доминирующих в быстроразвивающейся отрасли робототехники. Unitree была включена Пентагоном в список организаций, уличенных в связях с китайской оборонкой, что вполне могло стать поводом для дальнейшего ужесточения ограничений в отношении компании.

Примечательно, что Unitree с недавних пор является партнером американского гиганта Nvidia, выпускающего ускорители для ИИ-вычислений. Unitree намерена использовать передовые чипы Nvidia семейства Blackwell в системах управления выпускаемых ей роботов. Nvidia при этом пообещала хранить данные, обрабатываемые роботами Unitree, на территории США, тем более, крупнейшими клиентами китайской компании являются американские академические и исследовательские учреждения.

Китай продолжает укреплять свои позиции в сфере разработки и производства человекоподобных роботов за счет быстрого расширения цепочек поставок и применения бизнес-модели, в которую заложено поддержание затрат на низком уровне при больших объемах производства продукции.

Аналитики TrendForce указывают на сходство этой модели с принятой китайскими автопроизводителями на заре развития сферы электротранспорта. Последняя предполагала выстраивание полной цепочки поставок, быстрого снижения затрат и достижение эффекта масштаба за счет больших объемов поставок. Такой подход позволяет в кратчайшие сроки локализовать производство важнейших компонентов вроде сервоприводов, редукторов и аккумуляторных батарей на основе лития, что в конечном счете приводит к сокращению расходов и существенному ускорению разработки новых моделей продукции.

В апреле 2026 г. TrendForce сообщил, что поставщики человекоподобных роботов оперативно определяют сценарии их коммерческого применения и адаптируют свою продукцию к ним. Ожидается, что объем выпускаемой продукции данного типа увеличится на 94% год к году по итогам 2026 г.

Лидерство на рынке инверторов

Reuters называет КНР крупнейшим в мире поставщиком инверторов напряжения – устройств, необходимых для преобразования постоянного электрического тока в переменный ток заданной частоты, формы и напряжения. Сетевые инверторы используются для подачи энергии от солнечных батарей, ветрогенераторов и прочих источников зеленой энергии в общую электрическую сеть.

Ключевые игроки на этом рынке сегодня Sungrow Power Supply и Huawei. Последняя одной из первых оказалась в «черном списке» Минторга США, попала под ряд ограничений, что, впрочем, не помешало ей к 2023 г. в значительной степени оправиться от разрушительных санкций. Китайские производители инверторов в последние годы значительно увеличили свою долю на ряде западных рынков за счет агрессивной ценовой политики, отмечает Reuters.

Крепкие позиции вендоров из КНР подтверждаются и данными импорта США соответствующей продукции. По итогам 2024 г. около трети всех ввезенных в США инверторов имели китайское происхождение, следует из данных Комиссии США и Китая по обзору экономики и безопасности.