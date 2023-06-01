Детский технопарк «Кванториум фотоника» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок

Резидент «Сколково» — компания «Промобот» — поставила образовательные комплекты Promobot Rooky в Детский технопарк «Кванториум фотоника». Это первые в России образовательные комплекты, состоящие из рук-манипуляторов от реальных сервисных роботов. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

Детский технопарк «Кванториум фотоника» начнет обучать детей робототехнике на современном отечественном оборудовании — новом изобретении компании «Промобот» — манипуляторах Promobot Rooky. Первые классы планируется набрать уже в 2023 г. Дети будут изучать мехатронику, электронику и программирование и научатся основам робототехники по специально разработанной образовательной программе.

Комплект для изучения робототехники Promobot Rooky помогает школьникам и студентам научиться основам работы с рукой-манипулятором. Технологии, используемые в руке, применяются в промышленных манипуляторах и сервисных роботах. С Promobot Rooky обучающиеся получают навыки сборки и управления рукой-манипулятором и сервоприводами, написания программного кода для решения задач прямой и обратной кинематики, умения работать с протоколами для организации связи между электронными устройствами и с промышленными шинами данных.

Promobot Rooky

«За последние полтора года мир изменился. Появились новые индустрии, новые потребности. У общества нет времени на подготовку. В ближайшие годы рынку робототехники понадобится еще больше специалистов. Promobot Rooky разработаны, чтобы готовить кадры будущего — ребят, которые после окончания обучения сразу готовы к работе с реальными роботами. Это поможет сократить время на адаптацию и дообучение новых сотрудников в робототехнических компаниях, число которых каждый год растет», — отметил директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Сегодня образовательные продукты «Промобот» используют вузы России и мира — MIT, РЭУ им. Плеханова, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Новосибирский государственный университет, Пермский и Самарский политехи. Promobot Rooky и другие решения в области образования от «Промобот» позволяют решить проблему перехода от «детской» робототехники уровня LEGO к «взрослой», т.е. решениям задач сервисной и промышленной робототехники.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.