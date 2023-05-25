В Чили начнут обучать детей робототехнике с помощью российских разработок

Компания «Промобот», резидент «Сколково», поставила пять учебных наборов Promobot Rooky для робототехнической школы Techlab Kids. К обучению детей робототехнике, используя современное российское оборудование - новые манипуляторы Promobot Rooky от компании «Промобот» приступят уже в 2023 г. Учащиеся освоят мехатронику, электронику и программирование, а также изучат основы робототехники по специально созданной учебной программе. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

Образовательный комплект Promobot Rooky предоставляет возможность школьникам и студентам ознакомиться с принципами работы манипулятора-руки. Технологии, применяемые в таких манипуляторах, используются в промышленных и сервисных роботах. С помощью Promobot Rooky ученики приобретают навыки сборки и управления манипулятором-рукой, а также сервоприводами, программирования для решения задач прямой и обратной кинематики, и умения взаимодействовать с протоколами связи между электронными устройствами и промышленными шинами данных.

Promobot Rooky

«За последнее время мир претерпел значительные изменения. Возникли новые отрасли и потребности. Общество должно оперативно подготовиться к этим изменениям. В ближайшем будущем потребность в специалистах робототехники возрастет. Promobot Rooky созданы для подготовки будущих экспертов, которые после завершения обучения смогут сразу приступить к работе с реальными роботами. Это позволит сократить время адаптации и дополнительного обучения новых сотрудников в робототехнических компаниях, число которых увеличивается с каждым годом», – сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

В настоящее время образовательные продукты «Промобот» используются университетами России и мира, такими как MIT, РЭУ им. Плеханова, СПбГЭТУ ЛЭТИ, Новосибирский государственный университет, Пермский и Самарский политехнические университеты. Promobot Rooky и другие образовательные решения от «Промобот» способствуют успешному переходу от «детской» робототехники, такой как LEGO, к «взрослой», то есть решению задач сервисной и промышленной робототехники.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.