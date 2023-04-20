В лаборатории интеллектуальных технологий в Кувейте будут обучать студентов робототехнике с помощью российского оборудования

Лаборатория интеллектуальных технологий в Австралийском университете Кувейта запускает программу обучения робототехнике с помощью нового отечественного оборудования компании «Промобот». Студенты и школьники в рамках уроков дополнительного образования будут изучать мехатронику, электронику и программирование, а также основы робототехники с использованием образовательных комплектов Promobot Rooky - рук-манипуляторов от реальных сервисных роботов. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Promobot Rooky помогает школьникам и студентам овладеть основами работы с рукой-манипулятором, используемыми в промышленных манипуляторах и сервисных роботах. С помощью этого оборудования ученики получают навыки сборки и управления рукой-манипулятором, написания программного кода для решения задач, а также умения работать с протоколами для организации связи между электронными устройствами и с промышленными шинами данных.

Promobot Rooky

Программа обучения робототехнике с помощью Promobot Rooky предназначена для подготовки будущих специалистов в робототехнических компаниях. Решения компании «Промобот» в области образования уже используются университетами России и мира, такими как MIT, РЭУ им. Плеханова, СПбГЭТУ ЛЭТИ, Новосибирский государственный университет, Пермский и Самарский политехи.

«Программа обучения с помощью Promobot Rooky позволяет решить проблему перехода от "детской" робототехники уровня LEGO к "взрослой", то есть решениям задач сервисной и промышленной робототехники. Это помогает сократить время на адаптацию и дообучение новых сотрудников в робототехнических компаниях, число которых каждый год растет», — отметил директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Таким образом, программа обучения робототехнике на основе Promobot Rooky - это важный шаг в развитии робототехники и подготовке кадров будущего — специалистов, которые после окончания обучения сразу готовы к работе с реальными роботами.

***

Компания «Промобот» основана в 2015 г в Перми. С того же года является резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.