В Подмосковье нейросеть выявила более 3 тыс. дефектов на дорогах

Мониторинг состояния дорог в Московской области ведётся с помощью 40 мобильных комплексов. Оборудование с ИИ‑приложением для анализа изображений установлено на служебном транспорте. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«ИИ-система помогает профильным службам быстрее узнавать о проблемах и оперативнее их устранять. Нейросеть уже обнаружила свыше 3 тыс. дефектов, а количество жалоб жителей на состояние дорог снизилось на 10%», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Во время движения транспортных средств, оборудованных мобильными устройствами с ИИ-приложением, нейросеть анализирует каждый метр дорожного полотна в режиме реального времени. ИИ распознает ямы на дорогах, дефекты полотна, мусор на проезжей части и на обочинах, фиксируя точные координаты и тип дефекта. Собранные данные сразу передаются ответственным исполнителям для оперативного реагирования.

«Это собственная разработка Московской области, основанная на технологии компьютерного зрения», – отметила Надежда Куртяник.

