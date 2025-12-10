Разделы

Пилотный проект по переводу коммунальных услуг в онлайн расширили в Подмосковье

На региональном портале появились еще три услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Пилотный проект трансформации подмосковных ресурсоснабжающих организаций расширили. В электронный формат переведены еще три услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – обслуживание приборов учета, заключение соглашения на погашение задолженности и выдача дубликата или внесение изменений в акт разграничения балансовой принадлежности», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Жители квартир или частных домов, у которых имеется задолженность за коммунальные услуги АО «Мособлтепло» могут воспользоваться услугой «Заключение соглашения о погашении задолженности за коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

Обратиться в АО «Мособлтепло» для обслуживания и опломбировки бытовых счетчиков (тепло, водоснабжение, водоотведение) можно с помощью услуги «Обслуживание приборов учета водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии».

В электронной форме услуги «Получение дубликата или внесение изменений в акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» пользователи могут запросить копию акта о разграничении ответственности за коммуникации или внести в него изменения, если площадь участка изменилось.

Новые услуги доступны на регпортале в разделе «Гражданам» – «Жилье» – «Коммунальные услуги». Воспользоваться ими могут физические и юридические лица и индивидуальные предприниматели в Можайском и Рузском муниципальных округах. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

