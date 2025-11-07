Умные сервисы упростили оформление компенсации за домашний телефон

На портале госуслуг Московской области в услугу по оформлению ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон внедрили умные сервисы. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь умный сервис автоматически проверяет право заявителя на получение компенсации. Если ранее назначенная ему выплата не была приостановлена, то на экране появится соответствующее уведомление, и заявителю будет предложено выбрать другую цель обращения. Кроме того, заявителю также сообщат, если сведения о действующем договоре уже были предоставлены», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Другое». Чтобы оформить выплату, нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Ежемесячную компенсацию по оплате за стационарный телефон могут получить ветераны труда или военной службы при достижении ими пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, а также лица без группы инвалидности, награжденные медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Заявители должны быть прописанными в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера и быть собственником помещения, где установлен телефон.