Опекунам Подмосковья упростили процесс получения справок

На региональном портале оптимизировали услугу по выдаче справок в сфере опеки и попечительства. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подмосковным опекунам и законным представителям ребенка стало еще проще оформлять необходимые документы. В электронную форму услуги внедрили новый умный сервис. Теперь система автоматически проверяет, соответствует ли возраст заявителя требованиям. Если сервис заметит ошибку, то на экране появится сообщение об этом», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услуга «Выдача справок в сфере опеки и попечительства» доступна в разделе «Гражданам» – «Документы» – «Справки и выписки». Заявители могут получить необходимые справки в сфере опеки и попечительства: о выплатах опекуну (попечителю), о лишении/ограничении родительских прав, об отмене усыновления, отстранении от обязанностей опекуна (попечителя, приемного родителя).

За услугой могут обратиться родители или опекуны старше 16 лет, а также сами дети-сироты в возрасте от 18 до 23 лет включительно.

Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Результат поступит в личный кабинет в течение одного рабочего дня.

