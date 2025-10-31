В Подмосковье для многодетных упростили оформление социальных карт

На региональном портале в услугу по выдаче социальных карт жителя Московской области внедрен сервис автоматической проверки права на льготу по категории «Многодетная семья». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала 2025 г. социальные карты через регпортал оформили свыше 390 тыс. раз – это одна из самых популярных услуг. Теперь при подаче заявления родителем из многодетной семьи сервис автоматически проверяет его право на соцкарту и сообщает, если такого права нет», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Право бесплатного проезда по социальной карте жителя Московской области по льготной категории «Многодетная семья» имеет только один из родителей.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Соцкарты и документы». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму.

Готовую пластиковую карту в течение 16 рабочих дней можно будет забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.