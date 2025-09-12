Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье запустили сервис автогенерации схемы земельного участка

На регпортале в комплексную услугу «Выдача разрешения на использование земельных участков» внедрили уникальный сервис автогенерации схемы земельного участка. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сервис автогенерации позволяет заявителям без услуг кадастровых инженеров сгенерировать схему земельного участка онлайн прямо при заполнении электронной формы на регпортале. Достаточно загрузить файл с координатами границ, и сервис в режиме реально времени сформирует схему, которую можно посмотреть и скачать. Затем она автоматически будет загружена в заявление. Новый сервис исключает риск ошибок при создании схем, избавляет от расходов на кадастрового инженера и сокращает список необходимых документов», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами
Цифровизация

Комплексная услуга «Выдача разрешения на использование земельных участков» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Сервитуты и ограничения».

Воспользоваться ею могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые планируют строительство или ремонт объектов, проведение инженерных изысканий, геологоразведочные работы, установку некапитальных гаражей (включая места парковки автомобилей инвалидов), а также строений для аквакультуры и судоходства в границах земельных участков областной собственности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как организовать рабочее пространство и повысить продуктивность на 40%

Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт

Как повысить эффективность управления доступом: опыт контактного центра «Ростелекома» и 1IDM

Гигантская российская ИТ-компания потратит сотни миллионов на серверы с американскими процессорами

CNews — 25 лет лидерства

Apple меняет правила обучения ИИ, чтобы порадовать Трампа. Вводится новое отношение к вакцинации, инклюзивности, разнообразию

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще