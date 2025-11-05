Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье «цифра» упростит связь жителей с ресурсниками

На региональном портале появилась возможность в электронной форме подать заявление на получение услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь на региональном портале жители двух муниципальных округов могут онлайн сверить взаиморасчеты, получить документы на оплату коммунальных услуг в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Перевод этих услуг в “цифру” – один из этапов трансформации подмосковных ресурсоснабжающих организаций. Сейчас мы запустили три новые услуги в пилотном режиме, чтобы отработать процесс и в дальнейшем распространить услуги на всю Московскую область», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Для получения платежных документов можно воспользоваться услугой «Выдача документов на оплату коммунальных услуг». Они поступят в личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Сверить взаиморасчеты, произвести перерасчет в связи с временным отсутствием по месту проживания или из-за нарушения качества предоставляемых коммунальных услуг можно с помощью услуги «Сверка взаиморасчетов и перерасчет платы за коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

В электронной форме услуги «Прием обращений и жалоб в части предоставления коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» пользователи смогут направить вопросы или жалобы на предоставление услуг в АО «Мособлтепло». Обращения рассмотрят в порядке ФЗ № 59. Ответ будет оформлен на официальном бланке организации, подписанном электронной подписью ответственного сотрудника.

Никита Лопатин, Setl Group: Как строители контролируют качество с помощью лазерного сканирования

Цифровизация

«До конца текущего года мы планируем перевести в электронный формат целый ряд коммунальных услуг, среди которых обслуживание и сопровождение приборов учета, включая опломбировку, снятие контрольных показаний и передачу актов проверок в ЕИРЦ. Помимо этого, граждане смогут дистанционно получать акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, заключать соглашения о погашении задолженностей, договоры поставки ресурсов и услуг, а также оперативно решать вопросы отключения и подключения тепловодоснабжения», – сказала Надежда Куртяник.

Новые услуги доступны на регпортале в разделе «Гражданам» – «Жилье» – «Коммунальные услуги». Воспользоваться ими могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (а также представители заявителей) в Можайском и Рузском муниципальных округах. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования

В России утвердили стоимость использования данных из СМЭВ. Расходы бизнеса могут исчисляться сотнями миллиардов

Обзор: Информационная безопасность 2025

Россия под атакой. Под ударом хакеров телекоммуникации, ИТ и финансовый сектор

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

Из интернета вычищают инструкции по установке Windows 11 на древние ПК. Кто за этим стоит

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/