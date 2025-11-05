В Подмосковье «цифра» упростит связь жителей с ресурсниками

На региональном портале появилась возможность в электронной форме подать заявление на получение услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь на региональном портале жители двух муниципальных округов могут онлайн сверить взаиморасчеты, получить документы на оплату коммунальных услуг в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Перевод этих услуг в “цифру” – один из этапов трансформации подмосковных ресурсоснабжающих организаций. Сейчас мы запустили три новые услуги в пилотном режиме, чтобы отработать процесс и в дальнейшем распространить услуги на всю Московскую область», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Для получения платежных документов можно воспользоваться услугой «Выдача документов на оплату коммунальных услуг». Они поступят в личный кабинет на региональном портале госуслуг.

Сверить взаиморасчеты, произвести перерасчет в связи с временным отсутствием по месту проживания или из-за нарушения качества предоставляемых коммунальных услуг можно с помощью услуги «Сверка взаиморасчетов и перерасчет платы за коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

В электронной форме услуги «Прием обращений и жалоб в части предоставления коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» пользователи смогут направить вопросы или жалобы на предоставление услуг в АО «Мособлтепло». Обращения рассмотрят в порядке ФЗ № 59. Ответ будет оформлен на официальном бланке организации, подписанном электронной подписью ответственного сотрудника.

«До конца текущего года мы планируем перевести в электронный формат целый ряд коммунальных услуг, среди которых обслуживание и сопровождение приборов учета, включая опломбировку, снятие контрольных показаний и передачу актов проверок в ЕИРЦ. Помимо этого, граждане смогут дистанционно получать акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, заключать соглашения о погашении задолженностей, договоры поставки ресурсов и услуг, а также оперативно решать вопросы отключения и подключения тепловодоснабжения», – сказала Надежда Куртяник.

Новые услуги доступны на регпортале в разделе «Гражданам» – «Жилье» – «Коммунальные услуги». Воспользоваться ими могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели (а также представители заявителей) в Можайском и Рузском муниципальных округах. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.