Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

Правила безопасного общения с ИИ разместили на портале госуслуг Подмосковья

На региональном портале обновили раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном». Новую тему посвятили правилам безопасного использования искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Наша задача – сделать использование ИИ максимально безопасным и понятным. Статья содержит подробные рекомендации для безопасного взаимодействия с ИИ, которые помогут жителям региона правильно пользоваться современными цифровыми сервисами. В материале также разъясняется, какую информацию можно спокойно обсуждать с ИИ, а какую передавать ему не следует», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Тематическая страница создана при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

CNews публикует первую карту заводов компьютерной техники в России
Импортонезависимость

Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» можно найти на главной странице регионального портала в меню «Сервисы». В сервисе сообщается о правилах безопасности в сети, создании надежных паролей, телефонных мошенниках. Есть блок и для детей, в котором объясняется, с какими угрозами может столкнуться ребенок в сети, подробно описывается кибербуллинг.

Для того, чтобы изучить информацию, пользователям будет необходимо нажать на кнопку «Подробнее». Авторизация на сайте не потребуется.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Киберполиция России предупредила о приложении для Android, крадущим данные и рассылающим себя всем знакомым

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

В России создан цифровой двойник всего населения страны

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза

В России запустили программу по обучению госслужащих работе с ИИ, чтобы поднять цифровую грамотность

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще