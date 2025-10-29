Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье оформить компенсацию за проезд детей-сирот можно онлайн

На портале госуслуг Московской области запущена новая услуга «Компенсация оплаты бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Перевод услуги в электронный вид делает ее не только доступной, но и максимально удобной. Умный сервис в онлайн-форме автоматически проверяет ранее поданные заявления и их статус, подсказывает если мера поддержки уже назначалась. Если обращается опекун или приемный родитель сервис показывает данные о детях, которые находятся у него под опекой. Остается только выбрать ребенка из списка. Это позволяет избежать ошибок и дублирования заявлений», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Дети‑сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа могут компенсировать расходы на проезд на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также к месту жительства – за пределами Московской области, к месту отдыха или лечения и обратно – в пределах России, бывших союзных республик и других государств.

Ринат Мавлютов, «АгроЭко»: Хакеры разрабатывают новые вирусы с использованием генеративного ИИ
Безопасность

Услуга «Компенсация оплаты бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» доступна на региональном портале.

Решение – распоряжение органа опеки и попечительства о компенсации проезда или об отказе в предоставлении услуги появится в личном кабинете заявителя в течение 10 рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

Инвесторы вложили 300 миллионов в технологию виртуальной примерочной

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Преуспевающий пират-медиамагнат спустил в унитаз свою выручку за несколько лет, решив не платить своему адвокату

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Акционерам ЦИАН выплатят специальные дивиденды на сумму 7,5 миллиардов

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/