В Подмосковье «умная» система мониторинга проанализировала 900 млн параметров уличного освещения

В Московской области к «умному» мониторингу наружного освещения подключили еще более 80 тыс. фонарей. Теперь инновационная система объединяет свыше 192 тыс. фонарей, 3,9 тыс. распределительных шкафов и 6,6 тыс. км линий наружного освещения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы не только расширяем охват «умного» мониторинга, но и непрерывно развиваем его функционал. Это обеспечивает более надежную работу систем освещения и оперативное устранение неисправностей, что, в свою очередь, способствует созданию безопасной и комфортной городской инфраструктуры», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

«Умная» система осуществляет круглосуточный мониторинг в режиме реального времени. Она собирает развернутые данные о работе каждого светильника и линии: от текущего режима работы шкафа до показателей энергопотребления и фиксации технических неисправностей. Эта информация обрабатывается, систематизируется и отображается на дашборде.

«В 2025 г. система стала еще «умнее». Теперь она автоматически определяет нужную линию освещения по координатам из обращения. Это нововведение уже помогло корректно идентифицировать более 4 тыс. линий, что ускорило реагирование на запросы жителей», – сказала Надежда Куртяник.

