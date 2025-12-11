В Подмосковье искусственному интеллекту поручили электронный документооборот

В межведомственной системе электронного документооборота Правительства Московской области заработал ИИ-ассистент. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«ИИ-ассистент сделает для госорганов работу с документами более эффективной и удобной. Он автоматически составит краткое содержание документа, покажет его историю и найдет схожие материалы. В дальнейшем ИИ сможет готовить проекты резолюций и черновики ответов», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

С сентября 2025 г. ИИ-ассистент уже используют в пилотном режиме сотрудники Мингосуправления и Администрации губернатора Московской области. За время работы он подготовил краткие изложения более 1 тыс. писем.

«Также реализована возможность обсуждать документы через чат сразу в системе, что значительно ускоряет время принятия решения», – сказала Надежда Куртяник.

В январе 2026 г. планируется масштабировать проект на все органы власти и подведомственные организации Московской области.