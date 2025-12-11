Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

В Подмосковье искусственному интеллекту поручили электронный документооборот

В межведомственной системе электронного документооборота Правительства Московской области заработал ИИ-ассистент. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«ИИ-ассистент сделает для госорганов работу с документами более эффективной и удобной. Он автоматически составит краткое содержание документа, покажет его историю и найдет схожие материалы. В дальнейшем ИИ сможет готовить проекты резолюций и черновики ответов», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

С сентября 2025 г. ИИ-ассистент уже используют в пилотном режиме сотрудники Мингосуправления и Администрации губернатора Московской области. За время работы он подготовил краткие изложения более 1 тыс. писем.

Дмитрий Хлопов, К2Тех: Офисная среда должна быть живой ИТ-экосистемой
Цифровизация

«Также реализована возможность обсуждать документы через чат сразу в системе, что значительно ускоряет время принятия решения», – сказала Надежда Куртяник.

В январе 2026 г. планируется масштабировать проект на все органы власти и подведомственные организации Московской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Власти ужесточили требования «отечественности» для SSD и DDR. Монтировать и корпусировать надо в России

Роботы помогли российским застройщикам ускорить работу на 30–40%

Москва создает программно-технический комплекс для автоматического оформления мигрантов

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

ПСБ запустил цифровой сервис для оформления социальных выплат

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще