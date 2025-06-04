В Подмосковье вся видеоинформация системы «Безопасный регион» имеет штамп точного времени

В Московской области к системе «Безопасный регион» подключено уже более 150 тыс. видеокамер, при этом все видеоданные с них сверяются с сервером точного времени. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Еще в 2023 г. мы достигли важного этапа в сертификации программного обеспечения для подмосковной системы видеонаблюдения. Мы подтвердили, что видеоданные с каждой камеры «Безопасного региона» обрабатываются в режиме реального времени, о чем на используемом в дальнейшем изображении ставится соответствующая метка времени, что существенно помогает при расследовании инцидентов», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В Московской области видеокамеры системы «Безопасный регион» работают на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, рядом с магазинами, школами, детскими садами, игровыми площадками и другими общественными местами. С их помощью в регионе выявляются нарушения чистоты и порядка во дворах, фиксируются случаи несанкционированной уличной торговли и парковки на контейнерных площадках, а также видеокамеры системы «Безопасный регион» помогают раскрывать преступления.

В настоящее время на законодательном уровне не закреплены единый механизм и правовой статус фото- и видеофиксации для систем видеонаблюдения, а имеется лишь стандарт для отдельно взятых комплексов. Вместе с тем, столичный Департамент информационных технологий Москвы разработал и предложил на утверждение национальный стандарт по видеонаблюдению для решения задач в сфере городского хозяйства. Росстандарт принял решение об утверждении предложенного ГОСТа.

В Мингосуправления добавили, что подмосковная система видеонаблюдения будет адаптирована к этому стандарту.