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На портале госуслуг Подмосковья появился онлайн-помощник по строительству дома

В Подмосковье запустили новый электронный сервис «Построй свой дом», который предоставляет жителям пошаговый порядок строительства собственного дома. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Когда впереди ожидает какое-либо новое дело, всегда возникает много вопросов, с чего начать и как поступать в процессе. Строительство собственного дома – волнительный и важный проект, к реализации которого необходимо подходить со всей ответственностью. Теперь эта задача для жителей нашего региона стала чуть проще благодаря онлайн-помощнику на региональном портале. Новый умный сервис предложит пользователю заполнить анкету, а затем на основе его ответов подготовит персональную дорожную карту по строительству. Сервис будет сопровождать от зарождения идеи стройки до переезда в свой дом», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис «Построй свой дом» доступен на главной странице регионального портала. Чтобы воспользоваться им, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА, а затем пройти небольшое анкетирование. Вопросы отражают информацию о наличии земельного участка, проекте строительства дома, привлечении подрядчика для стройки и т.д. После заполнения анкеты нужно нажать на кнопку «Отправить». Сразу после этого система сгенерирует пошаговый план действий и направит персональные советы по организации строительства со ссылками на нужные услуги. При желании рекомендации можно скачать отдельным файлом.

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безопасность

Сервис разработан Мингосуправления Московской области совместно с Минжилполитики региона.

На портале госуслуг Московской области доступно 388 услуг. В 2024 г. в «цифру» перевели более 50 услуг, запустили 10 комплексных услуг, обновили 288. В 2025 г. работа по улучшению цифровых сервисов будет продолжена.

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