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Поддержка ИТ-отрасли
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В Подмосковье подписали первое соглашение о грантовой поддержке компании-производителя компьютерной техники

В Московской области с июня 2022 г. ИТ-компании и производители компьютерной техники могут получить грант из регионального бюджета при создании новых рабочих мест. 25 октября 2022 г. в Мингосуправления подписали первое соглашение о предоставлении гранта. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для активного развития ИТ-отрасли созданы благоприятные условия. В Подмосковье можно получить федеральные и региональные меры поддержки, среди которых – налоговые льготы, субсидии, гранты. Это очень важно, поскольку сейчас растет спрос на отечественные ИТ-решения», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Соглашение было подписано с ООО «ДЕПО электроникс». Компания производит компьютерную технику: автоматизированные рабочие места, ноутбуки, серверное оборудование, графические и рабочие станции и другие элементы ИТ-инфраструктуры.

Мингосуправления продолжает прием заявок от ИТ-компаний и производителей компьютерной техники на выдачу грантов.

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Подать заявку на грант можно на региональном портале госуслуг. Чтобы получить его, компания должна принять на работу пять и более новых высококвалифицированных специалистов с заработной платой более 120 тыс. руб. в месяц, быть зарегистрирована в Московской области, вести основную деятельность в соответствии с ОКВЭД 62, 63.11, 26.20 и иметь аккредитацию Минцифры России (кроме компаний-производителей), при этом выручка от основного вида деятельности должна составлять не менее 70%.

Размер грантов составляет от 96 до 240 тыс. рублей в год на одного нового сотрудника в зависимости от его квалификации. Потратить грант можно на зарплату работников и закупку нового оборудования.

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